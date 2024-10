Photo : YONHAP News

Tân Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru tối ngày 1/10 đã tổ chức buổi họp báo đầu tiên sau khi nhậm chức tại Văn phòng Thủ tướng ở Tokyo.Trả lời báo giới về đường lối ngoại giao thượng đỉnh mà chính quyền Ishiba sẽ thực hiện trong bối cảnh Chính phủ tiền nhiệm của ông Kishida Fumio đã củng cố quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc, ông Ishiba khẳng định rằng quan hệ song phương giữa Tokyo và Washington hay giữa Tokyo và Seoul đều quan trọng.Tuy nhiên, tân Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh cần phải xác định rõ mục đích cụ thể của các cuộc hội đàm thượng đỉnh, bên cạnh việc xây dựng lòng tin và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị. Ông Ishiba giải thích vì mỗi quốc gia có lợi ích riêng, điều quan trọng là các bên phải thảo luận một cách nghiêm túc dựa trên lợi ích của từng quốc gia để đạt được kết quả mong muốn. Quan điểm này được đưa ra dựa trên kinh nghiệm của ông khi còn giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.Dù được biết đến là một thành viên của "phe bồ câu" có lập trường ôn hòa về các vấn đề mang tính lịch sử giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trong quá khứ, nhưng Thủ tướng Ishiba Shigeru được cho là sẽ tập trung vào "lợi ích quốc gia" trong các hoạt động ngoại giao cấp cao sắp tới.Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc ngày 1/10 đã thông qua Bộ Ngoại giao gửi lời chúc mừng ông Ishiba, tân Chủ tịch đảng Dân chủ tự do, đã trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh Seoul sẽ cùng Chính phủ Nhật Bản mới nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác hướng tới tương lai giữa hai nước, phát triển hơn nữa trong tất cả các lĩnh vực như an ninh, kinh tế và các vấn đề toàn cầu.Về quan hệ Hàn-Nhật, Bộ Ngoại giao cho biết Seoul và Tokyo là những đối tác cùng chia sẻ các giá trị phổ quát, là láng giềng cùng nhau đồng hành vì hòa bình và thịnh vượng của thế giới. Hai nước đang hợp tác trên nhiều lĩnh vực dựa trên nền tảng lòng tin vững chắc giữa các nhà lãnh đạo, bao gồm các hoạt động ngoại giao con thoi gần đây.Tại phiên họp toàn thể Hạ viện và Thượng viện Nhật Bản ngày 1/10, ông Ishiba Shigeru đã được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản do nhận được quá bán phiếu bầu.