Photo : YONHAP News

Tham dự một hội thảo chuyên đề về liên minh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien cho biết việc công nhận Bắc Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và tiến hành đối thoại với Bình Nhưỡng là một điều nguy hiểm.Ông O'Brien từng làm việc dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Donald Trump, là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Bộ trưởng Ngoại giao nếu ông Trump tái đắc cử.Cựu quan chức này nhấn mạnh nếu công nhận miền Bắc sở hữu vũ khí hạt nhân, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước khác cũng có thể muốn sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình, và càng nhiều quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân thì thế giới càng trở nên nguy hiểm.Trước đó, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã đưa ra phát ngôn gây tranh cãi được cho là công nhận Bắc Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.Ông O'Brien còn so sánh gia tộc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un, những người coi vũ khí hạt nhân là công cụ duy trì quyền lực, với tổ chức tội phạm "mafia". Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc nỗ lực hướng tới phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.Về những lo ngại rằng cựu Tổng thống Trump có thể chấp nhận Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân, cựu Cố vấn an ninh Mỹ khẳng định rằng ông Trump chưa từng chấp nhận điều này. Bên cạnh đó, về vấn đề chia sẻ chi phí quốc phòng của Hàn Quốc cho quân đồn trú Mỹ, ông O'Brien cho rằng Seoul có khả năng gánh vác thêm một phần chi phí và việc tăng khoản đóng góp này thể hiện liên minh Hàn-Mỹ đang hoạt động tốt.