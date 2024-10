Tổng thống Yoon Suk Yeol đề nghị Quốc hội tái thẩm định ba dự luật phe đối lập đơn phương thông qua

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 2/10 đã đề nghị Quốc hội tái thẩm định đối với ba dự luật do phe đối lập thúc đẩy và đơn phương thông qua tại phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 19/9 vừa qua.Ba dự luật trên gồm dự luật lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh do bị dòng nước cuốn trôi khi đang tìm kiếm nạn nhân mất tích trong trận mưa lớn hồi tháng 7/2023, dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra về các nghi ngờ liên quan tới Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, và dự luật về thúc đẩy sử dụng phiếu quà tặng địa phương.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc ngày 30/9 đã mở cuộc họp Nội các dưới sự chủ trì của Thủ tướng Han Duck-soo, thông qua phương án đề nghị Quốc hội tái thẩm định lại ba dự luật trên. Khi đó, Thủ tướng Han nhấn mạnh những dự luật trên được phe đối lập đơn phương thông qua mà chưa có sự thảo luận đầy đủ của chính giới. Hơn nữa, các dự luật lập Nhóm công tố viên đặc biệt cũng từng bị Chính phủ đề nghị tái thẩm định do tước đi quyền chỉ định công tố viên đặc biệt của Tổng thống, vi phạm nguyên tắc phân quyền theo Hiến pháp, vi phạm nguyên tắc bổ sung và ngoại lệ của chế độ công tố viên đặc biệt, lo ngại xâm hại nhân quyền.Ông Han cũng chỉ trích đảng đối lập đã đơn phương thông qua các dự luật trên mà không khắc phục được tính vi hiến và một lần nữa gửi chúng cho Chính phủ. Trong đó, dự luật lập Nhóm công tố viên đặc biệt chỉ mang tính hình thức với sự đề xuất của bên thứ ba, nhưng nếu ứng cử viên do Chánh án Tòa án tối cao đề xuất không phù hợp, phe đối lập có thể thực hiện "quyền phủ quyết" vô hạn và kiểm soát quá trình đề cử ứng cử viên công tố viên đặc biệt.Xét theo số lượng, có 24 dự luật được Tổng thống Yoon yêu cầu Quốc hội tái thẩm định kể từ khi nhậm chức.