Hàn Quốc kiểm tra tình hình an toàn của công dân sau khi xung đột Iran-Israel nổ ra

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 2/10 đã triệu tập cuộc họp khẩn tại Văn phòng Tổng thống để rà soát đánh giá tình hình xung đột khu vực Trung Đông, đặc biệt là việc Iran phóng tên lửa đạn đạo vào Israel sẽ ảnh hưởng đến Hàn Quốc như thế nào.Phát biểu tại đây, Tổng thống Yoon nhận định tình hình Trung Đông ngày càng nghiêm trọng, giờ là lúc Seoul cần bình tĩnh đối phó kịp thời. Lãnh đạo Hàn Quốc yêu cầu các Bộ ngành liên quan kiểm tra tất cả kịch bản có thể xảy ra sau cuộc xung đột quân sự trên và đề ra mọi biện pháp cần thiết.Ông Yoon Suk Yeol nhấn mạnh điều quan trọng nhất là thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an toàn người dân, khuyến cáo công dân Hàn Quốc đang lưu trú ở Trung Đông mau chóng về nước. Tính đến ngày 2/10, có tổng cộng 720 người Hàn Quốc lưu trú ở ba nước Lebanon, Iran và Israel.Ngoài ra, Tổng thống Yoon cho biết tình hình an toàn khu vực Trung Đông có mối liên quan trực tiếp với giá dầu quốc tế và ảnh hưởng đến mạng lưới cung cầu năng lượng của Hàn Quốc. Do đó, Seoul cần phải phân tích đa chiều và chủ động đối phó trước những ảnh hưởng do tình hình bất ổn tại khu vực này tác động đến hậu cần, phân phối và nền kinh tế Hàn Quốc.Ngày 1/10 (giờ địa phương), Iran đã phóng 180 tên lửa đạn đạo nhắm tới Israel để đáp trả việc nước này đã sát hại thủ lĩnh nhóm vũ trang hồi giáo Hamas và Hezbollah. Mặc dù bắn hạ được đa số tên lửa nhưng Israel vẫn chịu không ít thiệt hại. Ngoài ra, nước này còn giao chiến với Lebanon ở phía Nam biên giới và đang đối đầu với phiến quân Yemen, phe thân Iran.