Đại sứ miền Bắc nhấn mạnh đến nỗ lực phát triển kinh tế trong bài phát biểu tại Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Mở đầu bài phát biểu trong ngày cuối cùng của khóa họp thứ 79 Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại New York (Mỹ) vào ngày 30/9 (giờ địa phương), Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song nhấn mạnh đến sự nỗ lực phát triển kinh tế của Bình Nhưỡng.Ông Kim cho biết chính quyền miền Bắc đang cung cấp nhà ở miễn phí mới cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền địa phương, qua đó nhấn mạnh rằng thế giới sẽ chứng kiến một Bắc Triều Tiên hoàn toàn khác trong 10 năm tới.Đại sứ Kim từng nhắc đến nỗ lực mong muốn được công nhận là quốc gia sở hữu hạt nhân của miền Bắc trong bài phát biểu năm ngoái, nhưng lần này lại không trực tiếp đề cập đến vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông này nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng sẽ không nhìn lại hoặc thỏa hiệp về các vấn đề trong quá khứ, thể hiện rõ lập trường từ chối phi hạt nhân hóa. Hơn nữa, Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục nâng cao năng lực răn đe chiến tranh nhằm bảo đảm an ninh cho chính mình và đóng góp vào hòa bình thế giới.Quan chức miền Bắc bác bỏ những chỉ trích về việc nước này đang tăng cường hợp tác quân sự với Nga, cho rằng đó là tiêu chuẩn kép của các nước như Mỹ, vốn đang hỗ trợ quân sự cho Israel và Ukraine.Liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 sắp tới, Bình Nhưỡng tuyên bố vẫn sẽ sẵn sàng đối phó với bản chất thực sự của Washington dù chính quyền có thay đổi.Đáp trả bài phát biểu của miền Bắc, phía Hàn Quốc nhấn mạnh rằng việc Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo là vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đồng thời bác bỏ lập luận vô căn cứ cho rằng Seoul và Washington đang đe dọa Bình Nhưỡng.