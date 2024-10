Thực phẩm Hàn Quốc đạt kỷ lục xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm

Photo : KBS News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 3/10 cho biết xuất khẩu nông sản và thực phẩm trong 9 tháng đầu năm đã tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 7,375 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay, duy trì đà tăng trưởng trong 13 tháng liên tiếp.Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực như mì ăn liền, bánh kẹo, đồ uống và thực phẩm chế biến từ gạo đều lập kỷ lục trong tháng 9.Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu mì ăn liền đạt 103 triệu USD chỉ trong tháng 9, nâng tổng giá trị xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm của mặt hàng này vượt 900 triệu USD, với mức tăng trưởng mạnh tại khu vực Trung Nam Mỹ.Các sản phẩm chế biến từ gạo như cơm cuốn lá kim kimbap đông lạnh, cơm ăn liền, và bánh gạo cay Tteokbokki cũng ghi nhận mức tăng trưởng 41,6% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 217,9 triệu USD, vượt qua tổng giá trị xuất khẩu của cả năm 2023 là 217,2 triệu USD.Bộ Nông lâm cho biết xuất khẩu nông sản tươi gặp khó khăn trong nửa đầu năm do thiếu hụt nguồn cung, nhưng xuất khẩu đã phục hồi với vụ thu hoạch chính bắt đầu vào nửa cuối năm. Đặc biệt, xuất khẩu lê và nho trong tháng 8 và 9 đã tăng 15,6% so với một năm trước.Trong buổi gặp gỡ với lãnh đạo các doanh nghiệp xuất khẩu lớn vào cuối tháng 9, Bộ Nông lâm đã khuyến khích các doanh nghiệp này tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu. Bộ dự kiến trao “cúp xuất khẩu" cho những công ty có đóng góp xuất sắc vào cuối năm 2024.