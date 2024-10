Dân số độ tuổi 60 tại Hàn Quốc lần đầu tiên vượt qua dân số độ tuổi 40

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 4/10 công bố thống kê dân số theo đăng ký chứng minh thư tính đến cuối tháng 9 năm nay, trong đó tổng số người từ 60 đến 69 tuổi trên toàn quốc đạt 7.770.242 người, nhiều hơn 1.214 người so với 7.769.028 người ở độ tuổi từ 40 đến 49.Nhóm đông dân nhất vẫn là người ở độ tuổi 50, với tổng cộng 8.722.766 người. Trước đây, nhóm tuổi 50 có dân số đông nhất, tiếp theo là nhóm tuổi 40 và 60, nhưng lần này, thứ tự giữa nhóm tuổi 40 và 60 đã thay đổi. Đây là lần đầu tiên dân số độ tuổi 60 vượt qua dân số độ tuổi 40 kể từ khi bắt đầu lập số liệu liên quan vào năm 2008.Trong bối cảnh dân số Hàn Quốc ngày càng già hóa, số người trên 65 tuổi đã lần đầu tiên vượt mốc 10 triệu dân vào tháng 7/2024. Tính đến cuối tháng 9 vừa qua, độ tuổi bình quân của người Hàn Quốc là 45,2 tuổi, tăng 5,3 tuổi so với 10 năm trước (39,9 tuổi) và tăng 0,6 tuổi so với năm 2023 (44,6 tuổi).