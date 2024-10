Tỷ lệ tự tử tại Hàn Quốc cao kỷ lục trong 10 năm qua

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 4/10 công bố số liệu thống kê nguyên nhân tử vong năm 2023, trong đó tổng số ca tử vong năm ngoái là 352.511 người, giảm 20.428 người (5,5%) do số ca tử vong bởi COVID-19 giảm so với năm 2022.Nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất là ung thư ác tính, với 85.271 người, chiếm 24,2% tổng số ca tử vong. Tiếp theo lần lượt là do bệnh tim và viêm phổi. Ba nguyên nhân này chiếm 41,9% tổng số ca tử vong, tăng 2,2% so với năm một năm trước.Trong các loại ung thư, bệnh có tỷ lệ tử vong cao lần lượt là ung thư phổi, ung thư gan, ung thư đại tràng và ung thư tụy. Đặc biệt, tỷ lệ tử vong do ung thư tụy đã tăng mạnh, từ 9,6 người trên 100.000 dân năm 2013 lên 15 người năm 2023. Ngoài ra, so với năm 2022, tỷ lệ tử vong do ung thư tuyến tiền liệt tăng 9,1%, ung thư cổ tử cung và bệnh bạch cầu cũng tăng lần lượt 8,4% và 6,5%. Nguyên nhân mắc ung thư đại tràng và ung thư tụy được cho là do thói quen ăn uống theo phong cách phương Tây, trong khi quá trình già hóa dân số là lý do chính dẫn đến ung thư phổi.Nguyên nhân tử vong do COVID-19 đã tụt từ hạng 3 năm 2022 xuống hạng 10 trong năm ngoái. Ngược lại, số ca tự tử đã tăng lên xếp thứ 5 trong số các nguyên nhân tử vong.Cụ thể, số ca tự tử tại Hàn Quốc trong năm 2023 là 13.978 người, tăng 8,3% (1.072 người) so với một năm trước đó, ghi nhận con số cao nhất kể từ năm 2013 (14.427 người). Số người tự tử tính trên 100.000 dân cũng tăng 8,5% lên 27,3 người. Đặc biệt, tỷ lệ tự tử cũng có xu hướng tăng mạnh trong độ tuổi 60 và 50, lần lượt là 13,6% và 12,1%.Cục Thống kê cho biết sự gia tăng của hành động "nghĩ quẩn", đặc biệt là ở thế hệ 50 và 60 có thể liên quan đến tình trạng cô lập xã hội, khó khăn kinh tế và căng thẳng tinh thần sau đại dịch COVID-19.