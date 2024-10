Photo : YONHAP News

10 quốc gia thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, trong đó có Hàn Quốc, ngày 3/10 (giờ địa phương) đã bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông, và nhấn mạnh ngoại giao là giải pháp duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng.Các quốc gia này kêu gọi tất cả các bên liên quan tuân thủ nghiêm túc các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là luật nhân đạo quốc tế, và đảm bảo việc bảo vệ dân thường.Ngoài ra, các quốc gia cũng thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, người đã bị Israel cấm nhập cảnh sau khi bị coi là "nhân vật ngoại giao không được hoan nghênh". Israel đã chỉ trích gay gắt Tổng thư ký Guterres vì ông không lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Iran nhắm vào nước này, và đã áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với ông vào ngày 2/10.Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức nhiều cuộc họp khẩn kể từ cuối tháng 9, sau khi Israel ám sát thủ lĩnh tổ chức vũ trang Hezbollah của Lebanon, khiến tình hình Trung Đông nhanh chóng xấu đi. Tuy nhiên, do sự bất đồng giữa 5 quốc gia thành viên thường trực có quyền phủ quyết là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh và Pháp, Hội đồng bảo an đã không thể đạt được sự thống nhất trong việc ra nghị quyết. Vì vậy, 10 quốc gia thành viên không thường trực đã ra một tuyên bố riêng.Trong số 15 nước thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, có 5 nước thành viên thường trực cố định gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và 10 nước còn lại là thành viên không thường trực, được chọn ra theo hình thức bỏ phiếu với nhiệm kỳ hai năm. Hàn Quốc chính thức bắt đầu nhiệm kỳ nước thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an từ tháng 1/2024.