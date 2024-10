Hàn Quốc và Mỹ đạt được thỏa thuận về Hiệp định chia sẻ chi phí quân sự song phương lần thứ 12

Photo : YONHAP News

Trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, Hàn Quốc và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về Hiệp định chia sẻ chi phí quân sự lần thứ 12, quy định mức đóng góp của Seoul từ năm 2026-2030 cho việc duy trì lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Bản thỏa thuận này đã được ký nháp vào ngày 3/10 tại Seoul.Lần này, hai bên tiếp tục đồng ý tăng mức đóng góp hàng năm, nhưng tỷ lệ tăng đã được điều chỉnh thấp hơn so với trước.Cụ thể, vào năm 2026, Hàn Quốc sẽ phải góp 1.519,2 tỷ won (1,1 tỷ USD), tăng 8,3% so với năm trước đó. Kể từ năm 2027 trở đi, khoản đóng góp này sẽ tăng theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI), một tiêu chí mà hai nước đã duy trì từ những năm 2000.Trong vòng 7 năm từ 2019 dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, tỷ lệ tăng chi phí quốc phòng đã vượt mức CPI, trung bình hàng năm tăng 6,2%. Quy định giới hạn tỷ lệ tăng, vốn đã bị gỡ bỏ trong khoảng thời gian này, nay được khôi phục trong Hiệp định thứ 12, với mức trần không vượt quá 5% mỗi năm.Seoul và Washington đã sớm tiến hành đàm phán từ tháng 4 năm nay, trong khi Hiệp định SMA vẫn còn hiệu lực 1 năm 8 tháng nữa. Cuối cùng, hai bên đã đạt được thỏa thuận chỉ sau 5 tháng. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng có khả năng hai bên đã nhanh chóng xúc tiến đàm phán nhằm đối phó với khả năng ứng cử viên Tổng thống Donald Trump tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới.Dự kiến việc ký kết hiệp định chính thức sẽ mất ít nhất khoảng một tháng nữa vì hai nước phải trải qua các bước gồm Chính phủ thẩm định, Tổng thống phê duyệt, và Quốc hội đồng ý phê chuẩn.