Tổng thống Hàn Quốc: “Bắc Triều Tiên sẽ đối mặt với hậu quả khó lường nếu tiếp tục khiêu khích”

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn báo giới vào ngày 6/10 trước khi lên đường công du tới Philippines, Singapore và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Lào, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết Seoul đang giám sát chặt chẽ các động thái của Bắc Triều Tiên thông qua hệ thống giám sát, trinh sát của đồng minh Hàn-Mỹ. Ông Yoon nhận định miền Bắc có thể sẽ tiếp tục tiến hành các hành động khiêu khích như thử nghiệm hạt nhân hoặc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) để thu hút sự chú ý từ Mỹ và cộng đồng quốc tế.Tổng thống Yoon cũng cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN sắp tới, ông sẽ gửi đi thông điệp rõ ràng rằng cộng đồng quốc tế sẽ không dung thứ cho các hành vi liều lĩnh vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và các quy định quốc tế của Bắc Triều Tiên, đe dọa đến hòa bình không chỉ trên bán đảo Hàn Quốc mà còn ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và toàn cầu. Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh việc phi hạt nhân hóa miền Bắc là điều kiện tiên quyết thiết yếu để xây dựng một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, hòa bình và thịnh vượng.Đề cập đến phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un khi cho rằng Bắc Triều Tiên là quốc gia sở hữu hạt nhân và có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, Tổng thống Yoon đã lên án các tuyên bố trước đây của chính quyền miền Bắc là dối trá khi khẳng định chương trình hạt nhân của nước này không nhắm vào Hàn Quốc.Ông Yoon Suk Yeol khẳng định Hàn Quốc đã tăng cường đáng kể khả năng răn đe Bắc Triều Tiên thông qua việc xây dựng "hệ thống ba trụ cột" và thành lập Bộ Tư lệnh chiến lược. Seoul sẽ vô hiệu hóa hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân từ Bình Nhưỡng dựa trên nền tảng của Tuyên bố Washington và hệ thống răn đe mở rộng chung giữa Hàn Quốc và Mỹ.Tổng thống Yoon còn khẳng định Học thuyết thống nhất ngày 15/8 hướng đến sự thống nhất, bảo đảm quyền tự do và hạnh phúc cho tất cả người dân ở cả hai miền Nam-Bắc. Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để thúc đẩy nhân quyền ở Bắc Triều Tiên và mang lại những thay đổi trong xã hội nước này.Về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, ông Yoon nhấn mạnh đồng minh Hàn-Mỹ nhận được sự ủng hộ vững chắc từ cả hai đảng tại Mỹ và sẽ tiếp tục phát triển vững chắc mà không bị ảnh hưởng bởi kết quả bầu cử. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng quan hệ Hàn-Nhật sẽ tiếp tục phát triển dưới sự lãnh đạo của tân Thủ tướng và Nội các mới của Nhật Bản.