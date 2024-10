Tổng thống Yoon Suk Yeol hy vọng thương mại và đầu tư Hàn-Philippines sẽ mở rộng khi FTA song phương có hiệu lực

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của tờ nhật báo tiếng Anh The Philippine Star của Philippines ngày 7/10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bày tỏ hy vọng khi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Philippines có hiệu lực thì thương mại và đầu tư song phương sẽ được mở rộng một đáng kể.Ông Yoon hiện đang trong chuyến thăm cấp Nhà nước Philippines. Trong bài phỏng vấn, Tổng thống Hàn Quốc nhận định tiềm năng hợp tác giữa Seoul và Manila là vô tận, khi Philippines là một nước có dân số trẻ, sôi động và nguồn tài nguyên dồi dào, còn Hàn Quốc có năng lực cao trong lĩnh vực chế tạo, công nghiệp tiên tiến.2024 là năm đánh dấu bước nhảy vọt mới trong mối quan hệ giữa hai nước. Tổng thống Yoon nhấn mạnh Hàn Quốc và Philippines sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mang đến sự phát triển và thay đổi của môi trường kinh tế toàn cầu như khoáng sản trọng tâm, năng lượng và kỹ thuật số, đưa mối quan hệ giữa hai nước phát triển hướng tới tương lai.Lãnh đạo Hàn Quốc cũng cho biết Philippines là nước châu Á đầu tiên phái cử binh lính đến tham gia chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Ông Yoon gửi lời cảm ơn tới 7.420 cựu chiến binh Philippines đã góp công lớn trong các trận đánh chủ chốt trong thời chiến.Tổng thống Yoon cũng nhắc đến hợp tác an ninh Hàn-Philippines, khẳng định tầm quan trọng của việc hai nước tăng cường đối thoại chiến lược và cùng nhau đối phó với những thách thức toàn cầu như mâu thuẫn địa chính trị, khủng hoảng chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu.Ông Yoon cho biết Seoul luôn quan ngại về tình hình xung đột trên biển và trên không tại vùng biển Hoa Nam gần đây, và sẽ giữ lập trường nhất quán trong việc ủng hộ tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không và trật tự hàng hải theo quy tắc của vùng biển này. Hòa bình và ổn định trên vùng biển Hoa Nam (Việt Nam gọi là biển Đông) là điều thiết yếu vì thịnh vượng chung của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Bên cạnh việc xuất khẩu công nghiệp quốc phòng đơn thuần, Hàn Quốc cũng đang theo đuổi sự hợp tác về công nghiệp quốc phòng đôi bên cùng có lợi như chuyển giao công nghệ, giáo dục và đào tạo cũng như hỗ trợ bảo trì. Tổng thống Yoon tin rằng hợp tác công nghiệp quốc phòng Hàn-Philippines sẽ đóng góp cho sự phát triển của công nghiệp quốc phòng cũng như xây dựng nền quốc phóng tự chủ của Manila.