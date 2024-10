Hàn Quốc và Philippines trở thành

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines ngày 7/10 đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.. Sau buổi gặp, hai bên đã ra tuyên bố chung nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên "quan hệ đối tác chiến lược" nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Philippines.Theo đó, lãnh đạo hai nước đồng tình tăng cường hợp tác tập trung vào các lĩnh vực kinh tế và an ninh, trước hết là mở rộng sự tham gia của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào các dự án hạ tầng trọng điểm của Chính phủ Philippines.Nhận thấy tầm quan trọng của nhà máy điện hạt nhân trong nguồn năng lượng không phát thải carbon, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về nghiên cứu tính khả thi trong việc tái khởi động dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Bataan của Philippines, vốn bị tạm ngưng từ năm 1984, củng cố nền tảng hợp tác điện hạt nhân giữa hai nước.Đặc biệt, Tổng thống Yoon nhấn mạnh kết quả quan trọng của cuộc hội đàm là tăng cường hợp tác chiến lược trong lĩnh vực an ninh, Seoul sẽ tích cực tham gia vào chương trình hiện đại hóa quân đội Philippines. Cùng với đó, hai nước đã ký kết MOU về hợp tác hàng hải, nhằm tăng cường an ninh trên biển như đối phó với tội phạm xuyên quốc gia, trao đổi thông tin, hợp tác trong tìm kiếm cứu nạn.Về vấn đề tranh chấp trên vùng biển Hoa Nam (Việt Nam gọi là biển Đông), hai nhà lãnh đạo đồng tình về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh tại khu vực này. Seoul và Manila sẽ tiếp tục hợp tác để thiết lập trật tự hàng hải trên nền tảng là luật lệ ở biển Đông và bảo đảm tự do hàng hải, hàng không dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.Liên quan đến hợp tác kinh tế, hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác thiết thực mang lại lợi ích cho người dân hai bên, nhanh chóng thi hành hiệu lực Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Philippines được ký kết vào tháng 9 năm ngoái, nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương.Bên cạnh đó, Chính phủ hai nước đã ký biên bản ghi nhớ về hai dự án xây dựng, gồm con đường vòng quanh hồ Laguna và cầu vượt biển PGN, được tài trợ từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) của Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư ước tính cho mỗi dự án là 1 tỷ USD. Đây là hai dự án hợp tác phát triển quy mô lớn nhất từ trước đến nay của EDCF, với sự tham gia chủ chốt của các doanh nghiệp Hàn Quốc.Về phần mình, Tổng thống Marcos tái khẳng định sự ủng hộ đối với nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc và "Học thuyết thống nhất ngày 15/8" của Tổng thống Yoon Suk Yeol.Sau khi kết thúc chuyến thăm Philippines, Tổng thống Yoon sẽ tiếp tục chuyến công du đến Singapore vào chiều cùng ngày. Ông Yoon dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Singapore Hoàng Tuần Tài (Lawrence Wong) để thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao giữa hai nước.