Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu thanh tra các cơ quan Nhà nước từ 7/10 tới 1/11

Photo : YONHAP News

Trong vòng một tháng từ ngày 7/10 tới ngày 1/11, Quốc hội Hàn Quốc sẽ tiến hành đợt thanh tra đầu tiên của khóa XXII đối với 802 cơ quan Nhà nước.Hiện tại, chính giới Hàn Quốc đang xung đột sâu sắc về các nghi vấn liên quan đến Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee và các rủi ro tư pháp liên quan đến Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung.Trong ngày làm việc đầu tiên, các Ủy ban thường trực Quốc hội sẽ tiến hành các phiên điều trần gồm Ủy ban Pháp chế và tư pháp, Ủy ban Khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình và truyền thông, Ủy ban Hành chính và an toàn, Ủy ban Văn hóa, thể thao và du lịch.Tại phiên điều trần do Ủy ban Hành chính và an toàn chủ trì, các thành viên đảng đối lập tập trung chất vấn về nghi ngờ xây dựng trái phép tại Văn phòng Tổng thống, cũng như những vấn đề liên quan đến Đệ nhất phu nhân Kim.Trong khi đó, tại phiên điều trần của Ủy ban Địa chính và giao thông, các nghi vấn về việc thay đổi điểm cuối của tuyến đường cao tốc Yangpyeong (nối từ Seoul đến thành phố Chuncheon của tỉnh Gangwon) cũng được đưa ra thảo luận.Phiên điều trần của Ủy ban Khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình và truyền thông dự kiến sẽ là cuộc tranh luận gay gắt giữa các đảng về tính hợp lý của cơ chế lãnh đạo hai người tại Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông.Cuối cùng, tại phiên điều trần của Ủy ban Văn hóa, thể thao và du lịch, vấn đề vận hành của Liên đoàn cầu lông và quy trình tuyển chọn vận động viên đội tuyển quốc gia cũng được xem xét kỹ lưỡng.