Điện tử Samsung ghi nhận lợi nhuận kinh doanh quý III/2024 thấp hơn so với kỳ vọng

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc ngày 8/10 công bố số liệu sơ bộ về kết quả kinh doanh quý III/2024. Trong đó, lợi nhuận kinh doanh của hãng tăng 274,49% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm 12,84% so với quý II. Dù vậy, doanh thu của Samsung vẫn đạt mức kỷ lục, ước tính khoảng 79.000 tỷ won (58,6 tỷ USD), tăng 17,21% so với quý III năm 2023 và 6,66% so với quý trước.Tuy nhiên, kết quả này vẫn thấp hơn kỳ vọng của thị trường, vốn dự đoán lợi nhuận kinh doanh của hãng đạt khoảng 10.000 tỷ won (7,4 tỷ USD). Nguyên nhân chính là do nhu cầu điện thoại thông minh và máy tính hồi phục chậm hơn dự kiến, cùng với sự suy giảm ở mảng chủ lực là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động D-RAM.Công ty cũng cho biết nhu cầu bộ nhớ dùng cho trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống máy chủ vẫn ổn định, nhưng sản phẩm bộ nhớ băng thông cao (HBM) của hãng chưa đạt được kết quả như mong đợi so với các đối thủ. Thêm vào đó, việc thử nghiệm chíp nhớ HBM3E cho khách hàng lớn như Nvidia (Mỹ) bị trì hoãn đã tác động tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh.Mặc dù nhu cầu về HBM dùng cho máy chủ vẫn ổn định, nhưng sự điều chỉnh hàng tồn kho của một số khách hàng về mảng di động, cùng với việc các nhà sản xuất Trung Quốc tăng cường cung cấp sản phẩm bộ nhớ phổ thông, đã gây thêm áp lực lên lợi nhuận. Các khoản chi phí chi trả một lần và biến động tỷ giá cũng góp phần làm suy giảm kết quả kinh doanh.Tuy nhiên Samsung cũng cho biết mảng trải nghiệm thiết bị (DX), nhờ doanh số mạnh mẽ của các dòng điện thoại thông minh cao cấp, và mảng màn hình (SDC), nhờ sự ra mắt sản phẩm mới của các khách hàng lớn, đã giúp cải thiện tình hình phần nào. Hãng cam kết sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, khôi phục lại vị thế cạnh tranh công nghệ.