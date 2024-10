Cán cân vãng lai tháng 8 của Hàn Quốc thặng dư 6,6 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 8/10 công bố cán cân quốc tế tháng 8/2024, trong đó cán cân vãng lai tháng 8 vừa qua của Hàn Quốc thặng dư 6,6 tỷ USD, đà thặng dư liên tục từ tháng 5 năm nay, song quy mô thặng dư giảm so với mức 8,97 tỷ USD của tháng 7.Xét theo các hạng mục, cán cân hàng hóa, tức kim ngạch xuất khẩu trừ đi kim ngạch nhập khẩu, thặng dư 6,59 tỷ USD trong tháng 8, thấp hơn so với mức 8,33 tỷ USD của tháng 7, nhưng đã tăng so với 5,2 tỷ USD cùng kỳ năm 2023.Xuất khẩu trong tháng 8 đạt 57,45 tỷ USD, tăng 7,1% so với một năm trước. Xuất khẩu các mặt hàng công nghệ thông tin như thiết bị thông tin viễn thông và chíp bán dẫn tăng mạnh lần lượt 44% và 38,3%, giúp xuất khẩu giữ đà tăng trưởng liên tục trong suốt 11 tháng. Ngược lại, xuất khẩu ô tô giảm 3,6% và chế phẩm hóa học giảm 4,4%.Xét theo khu vực, xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) tăng 16,1%, Đông Nam Á tăng 15,3%, Mỹ tăng 11,1%, Trung Quốc và Nhật Bản cũng tăng lần lượt là 7,9% và 6,6%.Kim ngạch nhập khẩu tháng 8 đạt 50,86 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhập khẩu nguyên liệu thô tăng 6,1%, hàng hóa vốn và hàng hóa tiêu dùng lần lượt tăng 7,8% và 2%, đánh dấu hai tháng tăng trưởng liên tiếp.Ngược lại, cán cân dịch vụ thâm hụt 1,23 tỷ USD. Thặng dư trong lĩnh vực vận tải gia tăng, giúp tổng quy mô thâm hụt cán cân dịch vụ giảm so với mức 2,38 tỷ USD của tháng trước. Lượng người Hàn Quốc du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ tăng, khiến thâm hụt cán cân du lịch lên tới 1,42 tỷ USD, cao hơn tháng 7.Cán cân thu nhập cơ bản thặng dư 1,69 tỷ USD, giảm so với 3,15 tỷ USD tháng trước, do ảnh hưởng của việc chi trả cổ tức hàng quý từ đầu tư chứng khoán.Tài sản ròng trong tài khoản tài chính (tài sản trừ đi nợ) đạt 4,93 tỷ USD, giảm đáng kể so với 11,03 tỷ USD hồi tháng 7. Nguyên nhân là do dòng vốn lớn rút khỏi thị trường chứng khoán vào tháng 8, xuất phát từ lo ngại về suy thoái kinh tế Mỹ và giảm lợi nhuận trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI).Trong các hạng mục của tài khoản tài chính, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài của người Hàn, chủ yếu là cổ phiếu, tăng 8,64 tỷ USD. Đầu tư của người nước ngoài vào Hàn Quốc, chủ yếu là trái phiếu, cũng tăng 2,62 tỷ USD.