Photo : YONHAP News

Trong một bài phỏng vấn với tờ nhật báo tiếng Anh The Straits Times của Singapore đăng tải vào ngày 8/10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã nhấn mạnh về việc cải cách y tế dù tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng cầm quyền thấp và đảng đối lập chiếm số ghế nghị sĩ nhiều hơn tại Quốc hội.Tổng thống cho rằng chỉ cần có sự ủng hộ của người dân thì bất kỳ kế hoạch cải cách nào cũng không bị lung lay. Ông Yoon tin rằng chỉ cần tin tưởng vào người dân, thấu hiểu lòng dân và thực hiện cải cách theo ý dân, bằng sức mạnh của người dân thì chắc chắn sẽ thành công.Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh nếu muốn duy trì động lực tăng trưởng quốc gia và bảo vệ tính mạng của người dân thì phải cải cách hệ thống y tế. Dịch vụ y tế hàng đầu thế giới đang đối mặt với nguy cơ do sự chênh lệch và mất cân bằng, đó chính là lý do trọng tâm để Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu cải cách y tế. Tổng thống cho biết Chính phủ Seoul đang xúc tiến phương án nâng cao bù đắp cho mảng y tế thiết yếu, giảm nhẹ gánh nặng về mặt pháp luật cho bác sĩ trong các tai nạn y tế.Ngoài ra, Tổng thống Hàn Quốc cũng bày tỏ quyết tâm sẽ tăng cường sự hợp tác an ninh, công nghiệp quốc phòng với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Hàn Quốc sẽ tích cực tham gia các cuộc tập trận liên quân được tiến hành trong khu vực ASEAN, thúc đẩy trao đổi giữa các cơ quan quốc phòng của các nước ASEAN. Ông Yoon đánh giá cao việc các quốc gia Đông Nam Á thời gian qua đã có một tiếng nói chung lên tiếng hối thúc Bắc Triều Tiên dừng các hoạt động phát triển hạt nhân, tên lửa vi phạm nghị quyết Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, nhanh chóng quay trở lại bàn đối thoại.Tổng thống Yoon Suk Yeol hiện đang trong chuyến thăm cấp Nhà nước Singapore từ ngày 8/10, và dự kiến sẽ đến Lào để tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN diễn ra vào ngày 10/10.