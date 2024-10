Photo : YONHAP News

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước Singapore, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 8/10 đã tham dự Diễn đàn kinh doanh Hàn-Singapore, nhấn mạnh Hàn Quốc và Singapore sẽ trở thành đối tác về đổi mới và đối tác quan trọng về an ninh kinh tế.Ông Yoon chỉ ra rằng Singapore là trung tâm thương mại, tài chính và đầu tư, đặc biệt nổi bật trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ sinh học. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng có ngành công nghiệp phát triển vượt bậc từ sản xuất truyền thống đến các lĩnh vực tiên tiến.Đặc biệt, Singapore là trung tâm logistics toàn cầu, kết nối hơn 600 cảng biển ở 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vì vậy, nếu Seoul và Singapore hợp tác, cùng nhau chia sẻ thông tin về chuỗi cung ứng và thương mại trung chuyển, hai nước sẽ có thể duy trì sự thịnh vượng ngay cả trong bối cảnh khủng hoảng an ninh kinh tế.Ngoài ra, Hàn Quốc sẽ kết hợp với Singapore để đảm bảo nguồn cung ổn định và giá cả hợp lý cho khí đốt tự nhiên, thông qua các chương trình mua chung và hoán đổi khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Hàn Quốc cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp của cả hai quốc gia mở rộng chuỗi cung ứng hiệu quả hơn và tập trung vào phát triển kinh tế.Bên cạnh đó, Tổng thống Yoon còn khẳng định trong vòng 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, Hàn Quốc và Singapore đã theo đuổi một nền kinh tế tự do và mở cửa, hợp tác chặt chẽ để đạt được nhiều thành tựu vượt bậc. Nhờ sự nỗ lực và thành công của các doanh nghiệp, thương mại song phương đã tăng gấp 400 lần, và đầu tư cũng tăng vọt hơn 4.000 lần, đưa Singapore trở thành đối tác thương mại và đầu tư lớn thứ hai của Hàn Quốc trong khu vực ASEAN. Hiện có hơn 300 doanh nghiệp Seoul đang hoạt động tích cực tại Singapore, cống hiến cho nhiều dự án nổi bật như khách sạn Marina Bay Sands và sân bay quốc tế Changi.Tổng thống Yoon nhấn mạnh đã đến lúc Hàn Quốc và Singapore cần chuẩn bị cho 50 năm hợp tác tiếp theo, đặc biệt trong lĩnh vực đổi mới công nghệ và các ngành công nghiệp tiên tiến. Ông cũng đề cập đến việc ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác công nghệ cao giữa hai nước, hứa hẹn thúc đẩy đổi mới công nghệ trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, dựa trên MOU về hợp tác khởi nghiệp song phương, Tổng thống kỳ vọng các doanh nghiệp khởi nghiệp Hàn Quốc sẽ có cơ hội thử nghiệm tại quốc gia Đông Nam Á này, tạo diều kiện để các doanh nghiệp Singapore hợp tác với các tập đoàn lớn của Hàn Quốc để phát triển hệ sinh thái công nghiệp tiên tiến.