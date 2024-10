Bắc Triều Tiên cắt đứt toàn bộ các tuyến đường liên Triều và củng cố phòng thủ

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9/10 đưa tin cho biết bắt đầu từ cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường bộ, đường sắt liên Triều và xây dựng các công trình phòng thủ kiên cố tại các khu vực này.Quân đội miền Bắc cho biết việc phong tỏa biên giới với miền Nam là một biện pháp tự vệ để ngăn chặn chiến tranh và đảm bảo an ninh quốc gia, do Hàn Quốc được xem là “kẻ thù hàng đầu” và “kẻ thù không thay đổi”.Ngoài ra, Bắc Triều Tiên trong cùng ngày cũng gửi một thông báo tới Mỹ và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc nhằm tránh hiểu lầm và ngăn chặn các vụ xung đột bộc phát liên quan đến việc củng cố phòng thủ tại khu vực biên giới nhạy cảm giáp với Hàn Quốc.Bình Nhưỡng đổ lỗi Seoul và Washington chính là nguyên nhân gây leo thang căng thẳng, bởi cuộc tập trận quân sự của đồng minh Hàn-Mỹ tại khu vực gần biên giới, sự xuất hiện thường xuyên của vũ khí hạt nhân chiến lược Mỹ, là nhằm chuẩn bị cho chiến tranh xâm lược và đe dọa sự sụp đổ của chính quyền miền Bắc. Theo đó, Bắc Triều Tiên khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp quyết liệt và mạnh mẽ hơn để bảo vệ an ninh quốc gia.