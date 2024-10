Nhu cầu điện năng tối đa tháng 9 tại Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Hệ thống thông tin thống kê điện lực thuộc Sở giao dịch điện lực Hàn Quốc (KPX) ngày 9/10 cho biết nhu cầu điện năng tối đa bình quân tháng 9 vừa qua đạt 78 GW, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2023 (73,5 GW).Con số này cao gần bằng mức nhu cầu điện năng tối đa của tháng 7 (80,5 GW) vào mùa hè. Nhu cầu điện năng tối đa là nhu cầu điện năng vào khoảng thời gian khi lượng tiêu thụ điện đạt cao nhất trong ngày, thường là vào buổi chiều trong ngày vào mùa hè.Hiện tại, Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) vẫn chưa công bố kết quả thống kê chính thức về lượng tiêu thụ điện trên toàn quốc. Tuy nhiên, mức điện tiêu thụ được tính bằng cách nhân nhu cầu điện năng với thời gian sử dụng, nên việc nhu cầu tối đa tăng đồng nghĩa với việc lượng điện tiêu thụ tổng thể trong giai đoạn này cũng tăng theo.Nhiệt độ trung bình cao nhất trong ngày của tháng 9 đạt 29,6 độ C, gần chạm ngưỡng 30 độ C. Trong 97 trạm quan trắc khí hậu trên cả nước, 74 trạm (chiếm 76%) đã ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục trong tháng trước.Với việc nắng nóng kéo dài đến tháng 9 và không còn ưu đãi giảm giá điện, gánh nặng chi phí điện của các hộ gia đình trong tháng dự kiến sẽ tăng hơn so với các năm trước.Hiện tại, giá điện sinh hoạt tại Hàn Quốc được áp dụng theo biểu giá điện lũy tiến, nhưng vào các tháng 7-8 khi nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao, các mức giá điện lũy tiến được nới rộng nhằm giảm chi phí cho các hộ gia đình. Ví dụ, một hộ tiêu thụ 500 kWh điện trong tháng 8 được hưởng ưu đãi sẽ phải trả 111.770 won (83,28 USD), nhưng nếu tiêu thụ cùng lượng điện trong tháng 9, khi hết ưu đãi, số tiền phải trả sẽ tăng lên 126.720 won (94,42 USD).