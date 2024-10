Photo : YONHAP News

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Singapore, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 9/10 đã tham dự sự kiện "Singapore Lecture" do Viện nghiên cứu Đông Nam Á trực thuộc Chính phủ Singapore tổ chức, nhấn mạnh khi Hàn Quốc tự do thống nhất trở thành hiện thực thì nền hòa bình của không chỉ bán đảo Hàn Quốc mà cả khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và cộng đồng quốc tế sẽ có bước tiến đột phá.Ông Yoon cho rằng một khi mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên không còn nữa, hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế sẽ trở nên vững chắc hơn, những nỗ lực xây dựng hòa bình và niềm tin giữa các quốc gia và khu vực sẽ được đẩy mạnh đáng kể.Diễn đàn "Singapore Lecture" là một sự kiện uy tín toàn cầu, nơi các nhà lãnh đạo cấp cao được mời đến phát biểu khi thăm Singapore, do Viện nghiên cứu Đông Nam Á tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Singapore.Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh việc giảm nhu cầu giao dịch bất hợp pháp trên biển trong khu vực sẽ góp phần đảm bảo một trật tự hàng hải an toàn và tự do hơn. Ông Yoon cho rằng một bán đảo Hàn Quốc thống nhất sẽ mang lại sự tự do cho 26 triệu người dân Bắc Triều Tiên đang chịu đựng sự nghèo đói và áp bức, và sẽ là một bước đột phá lịch sử trong việc mở rộng giá trị tự do.Tổng thống Yoon cũng nhấn mạnh việc thực hiện một bán đảo Hàn Quốc thống nhất, tự do và mở cửa sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển và thịnh vượng kinh tế trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Khi đó, một thị trường khổng lồ kết nối Thái Bình Dương, bán đảo Hàn Quốc và lục địa Á-Âu sẽ được mở ra, bùng nổ nhu cầu về đầu tư và hợp tác sôi động trong các lĩnh vực năng lượng, logistics, giao thông, hạ tầng và du lịch.Ngoài ra, Tổng thống Yoon cũng nhắc đến "Học thuyết thống nhất ngày 15/8" mà ông đã công bố trong bài phát biểu kỷ niệm dịp Quốc khánh 15/8 vừa qua. Ông Yoon cho biết học thuyết này là nhằm củng cố hệ giá trị tự do của Hàn Quốc và truyền tải thông điệp hy vọng về thống nhất tự do tới Bắc Triều Tiên, đồng thời tăng cường sự đoàn kết với cộng đồng quốc tế trong việc thực hiện bán đảo Hàn Quốc thống nhất.Tổng thống Yoon cho biết từ năm nay, chính phủ Seoul sẽ hỗ trợ 100 triệu USD trong vòng ba năm cho các dự án hợp tác phát triển nhằm thúc đẩy dân chủ ở các quốc gia trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.