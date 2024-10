Kinh tế Hàn Quốc phục hồi chậm dù xuất khẩu vẫn duy trì tăng trưởng ổn định

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 10/10 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 10", trong đó nhận định kinh tế cải thiện hạn chế do nhu cầu nội địa trì trệ, bất chấp xuất khẩu vẫn tăng trưởng ổn định.Đây là tháng thứ 11 liên tiếp KDI đưa ra nhận định "nhu cầu nội địa trì trệ". Đặc biệt, Viện nghiên cứu nhấn mạnh đến tình trạng trì trệ ngày càng nghiêm trọng ở lĩnh vực xây dựng. Sản xuất ngành xây dựng trong tháng 8 giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm sâu so với 5,2% của tháng 7. Tình trạng sụt giảm liên tục các gói thầu xây dựng kể từ năm 2023 dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến đầu tư xây dựng trong thời gian tới.Bên cạnh đó, tiêu dùng trong nước cũng giảm, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng hóa. Doanh số bán lẻ tháng 8 giảm so với một năm trước, ở hầu hết các mặt hàng, gồm ô tô, đồ điện tử gia dụng và quần áo. Tiêu dùng dịch vụ vẫn tăng trưởng, song lãi suất cao đã kéo doanh số bán lẻ tiếp tục xu hướng giảm.Trong khi đó, xuất khẩu vẫn duy trì xu hướng ổn định. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu tháng 9 chỉ tăng 7,5% do số ngày làm việc giảm, nhưng khi tính theo ngày, mức tăng vẫn đạt 12,9%. Xét theo lĩnh vực, xuất khẩu và sản xuất chíp bán dẫn vẫn giữ ở mức cao, sản xuất ô tô đã dần hồi phục sau những gián đoạn do các cuộc đình công vào tháng 7.Về lạm phát, KDI cho biết tốc độ tăng giá tiêu dùng đã nhanh chóng "hạ nhiệt", với tỷ lệ lạm phát trong tháng trước chỉ dừng lại ở mức 1,6%. Liên quan đến tình hình kinh tế thế giới, Viện nghiên cứu chỉ ra rằng giá dầu quốc tế đã chuyển từ xu hướng giảm sang tăng trở lại trong tháng 10 do căng thẳng địa chính trị leo thang ở khu vực Trung Đông.