Hàn Quốc và ASEAN thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 10/10 đã thông qua tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương nhân chuyến thăm Viêng Chăn (Lào) dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.Hàn Quốc và ASEAN thiết lập quan hệ đối thoại một phần từ năm 1989, và đối thoại toàn diện từ năm 1991, nâng cấp thành quan hệ hợp tác toàn diện vào năm 2004 và quan hệ hợp tác chiến lược năm 2010. Lần này, hai bên đã nâng tầm mối quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện sau 35 năm hợp tác.Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-ASEAN cùng ngày, Tổng thống Yoon khẳng định với tư cách là đối tác cùng thịnh vượng, Hàn Quốc sẽ tiếp tục coi trọng ASEAN trong chính sách ngoại giao và thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là tập trung vào “Sáng kiến Đoàn kết Hàn Quốc-ASEAN”, hiện đang được thực hiện sang năm thứ hai.Hai bên đã nhất trí xúc tiến các dự án hợp tác tập trung vào ba lĩnh vực dựa trên mối quan hệ đã được tăng cường. Ở lĩnh vực an ninh, chính trị, Seoul và ASEAN thống nhất sẽ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng song phương đầu tiên vào tháng 11 tới, nâng cấp mức độ hợp tác an ninh và phối hợp chiến lược, bao gồm hỗ trợ tăng cường năng lực an ninh mạng cho khu vực ASEAN. Ở lĩnh vực kinh tế, hai bên sẽ ra mắt cơ chế đối thoại giữa các cơ quan nghiên cứu chính sách Hàn-ASEAN, bắt tay vào đổi mới công nghệ số, và hợp tác về đô thị thông minh. Trong lĩnh vực xã hội, văn hóa, Hàn Quốc và ASEAN sẽ triển khai dự án đào tạo cho 40.000 sinh viên đến từ ASEAN, khởi động chương trình học bổng cho các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).Ngoài ra, tuyên bố chung cũng đề cập đến các biện pháp thúc đẩy hòa bình và an ninh trong khu vực. Đặc biệt, tuyên bố chung đã nhấn mạnh đến việc tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở vùng biển Hoa Nam (Việt Nam gọi là biển Đông), cũng như tự do hàng hải và hàng không theo quy định của pháp luật quốc tế, bao gồm cả Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng nhận được sự ủng hộ của ASEAN đối với "Học thuyết thống nhất ngày 15/8" mà Tổng thống Yoon đã công bố trong dịp nhân dịp Quốc khánh 15/8 vừa qua. Các quốc gia Đông Nam Á khẳng định sẽ ủng hộ Seoul trong quá trình thúc đẩy hòa bình, phi hạt nhân hóa và thịnh vượng trên bán đảo Hàn Quốc.