Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng cổ phiếu Hàn Quốc hai tháng liên tiếp

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 10/10 công bố báo cáo xu hướng thị trường tài chính quốc tế và ngoại hối tháng 9, cho biết nhà đầu tư nước ngoài trong tháng trước đã bán ròng 5,57 tỷ USD cổ phiếu trong nước.Điều này có nghĩa là dòng vốn rút khỏi thị trường chứng khoán Hàn Quốc của nhà đầu tư nước ngoài đã vượt qua dòng vốn đầu tư vào. Đây là tháng thứ hai liên tiếp các nhà đầu tư bán ra cổ phiếu hơn là mua vào cổ phiếu Hàn Quốc. Quy mô bán ròng cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9 đã tăng hơn so với tháng 8 (1,85 tỷ USD), mức cao nhất kể từ sau khi đạt mức 8,23 tỷ USD vào tháng 5 năm 2021.BOK phân tích các nhà đầu tư ồ ạt rút vốn khỏi thị trường chứng khoán Hàn Quốc là bởi những bất ổn về tăng trưởng của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu, và bất ổn địa chính trị tại khu vực Trung Đông.Trong tháng trước, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 3,04 tỷ USD trái phiếu Hàn Quốc. Đó là nhờ nhu cầu đầu tư liên tục vào trái phiếu trung và dài hạn, cũng như sự gia tăng lợi nhuận từ giao dịch chênh lệch ngắn hạn, bất chấp quy mô đáo hạn trái phiếu Chính phủ lớn.Tuy nhiên, do quy mô bán ròng cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài lớn hơn quy mô mua ròng trái phiếu, nên tổng vốn đầu tư chứng khoán của người nước ngoài (bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu) đã ghi nhận mức rút vốn ròng đạt 2,53 tỷ USD, lần đầu tiên xảy ra hiện tượng này sau 11 tháng kể từ tháng 10 năm ngoái (quy mô bán ròng 2,78 tỷ USD).Tỷ giá hối đoái won/USD đã giảm từ 1.336 won đổi 1 USD vào tháng 8 xuống 1.307,8 won đổi 1 USD trong tháng 9 trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ giảm lãi suất cơ bản, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng giá, và các công ty xuất khẩu bán đô-la Mỹ vào cuối quý. Tuy nhiên, do lo ngại về cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông và các chỉ số tuyển dụng của Mỹ cải thiện hơn vào tháng 9, tỷ giá hối đoái đã tăng lên 1.346,7 won đổi 1 USD tính đến ngày 7/10.