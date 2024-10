Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc dẫn đầu bảng B trong vòng loại World Cup 2026

Photo : YONHAP News

Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo ngày 11/10 đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước đối thủ Jordan ở lượt trận thứ ba bảng B vòng loại thứ ba khu vực châu Á Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 diễn ra trên Sân vận động quốc tế Amman (Jordan).Hàn Quốc đã đánh bại đội tuyển nước chủ nhà nhờ pha lập công mở tỷ số của tiền vệ Lee Jae-sung và bàn thắng từ tiền đạo Oh Hyeon-gyu. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ Oh Hyeon-gyu trong màu áo đội tuyển quốc gia ở một trận đấu quốc tế. Chiến thắng trên sân khách lần này đã giúp đội tuyển xứ kimchi vươn lên dẫn đầu bảng B, giành được tổng cộng 7 điểm với hai trận thắng và một trận hòa.Ngay từ đầu trận đấu, Hàn Quốc đã duy trì thế trận kiểm soát bóng, nhưng sau đó gặp bất lợi khi cầu thủ Hwang Hee-chan bị chấn thương mắt cá chân trái sau cú tắc bóng thô bạo của đối thủ và buộc phải rời sân ở phút 21 của hiệp 1.Dù bị đội chủ nhà gây sức ép, các chiến binh Thái Cực đã phá vỡ thế trận ở phút 38 ở hiệp 1 nhờ pha đánh đầu vào lưới của cầu thủ Lee Jae-sung, người được coi là "át chủ bài ẩn", sau pha kiến tạo từ cánh phải của hậu vệ Seol Young-woo.Sang phút 23 của hiệp 2, tiền đạo Oh Hyeon-gyu, vào sân thay cho cầu thủ Joo Min-kyu, đã tung cú sút mạnh bằng chân phải từ bên trái vòng cấm, ấn định tỷ số 2-0. Chiến thắng này không chỉ giúp đội tuyển giành 3 điểm quan trọng trong trận đấu đầy thách thức trên sân khách, mà còn giúp Hàn Quốc trả món nợ thua 0-2 trước Jordan tại Giải vô địch bóng đá châu Á (AFC Asian Cup) 2024 hồi tháng 2 vừa qua.Sau trận đấu, đội tuyển Hàn Quốc về nước bằng chuyên cơ trong ngày 11/10, chuẩn bị cho cuộc chạm trán với Iraq vào ngày 15/10 tại Sân vận động Yongin Mireu (thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi) trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup, khu vực châu Á.