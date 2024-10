Ngân hàng trung ương Hàn Quốc hạ lãi suất cơ bản xuống mức 3,25%/năm

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 11/10 đã mở cuộc họp của Ủy ban Chính sách tiền tệ lần thứ 7 trong năm nay, quyết định hạ lãi suất cơ bản từ mức 3,5% xuống còn 3,25%/năm.BOK giải thích lý do hạ lãi suất là bởi tình hình lạm phát đang cho thấy xu hướng ổn định rõ rệt, tốc độ tăng nợ hộ gia đình bắt đầu chững lại và các rủi ro trên thị trường ngoại hối đã phần nào được kiểm soát, phù hợp để nới lỏng nhẹ chính sách tiền tệ để theo dõi tác động.Ủy ban nhận định mặc dù xuất khẩu của Hàn Quốc tiếp tục tăng trưởng, nhưng sự phục hồi chậm chạp của nhu cầu nội địa cùng một số yếu tố khác có thể khiến triển vọng kinh tế trở nên bất ổn hơn so với dự báo hồi tháng 8. Vì vậy, tốc độ tăng trưởng trong tương lai sẽ phụ thuộc vào sự phục hồi nhu cầu nội địa, tình hình kinh tế của các nước lớn và xu hướng xuất khẩu trong lĩnh vực công nghệ thông tin.Liên quan đến vấn đề lạm phát, Ủy ban dự đoán áp lực nhu cầu thấp sẽ giúp giữ mức giá ổn định trong thời gian tới, tuy nhiên vẫn còn nhiều yếu tố khó lường như biến động giá dầu do rủi ro tại khu vực Trung Đông, biến động tỷ giá hối đoái và điều chỉnh giá cước công cộng.Trên thị trường bất động sản, giá nhà ở khu vực thủ đô Seoul và vùng lân cận đã bắt đầu chững lại, lượng giao dịch giảm sút, và tình trạng trì trệ ở các địa phương khác vẫn tiếp diễn. Mức tăng khoản vay nợ hộ gia đình cũng thu hẹp đáng kể. Ủy ban Chính sách tiền tệ nhấn mạnh vẫn cần thận trọng trước các rủi ro liên quan đến việc giảm lãi suất, dù xu hướng tăng giá nhà ở khu vực thủ đô và sự gia tăng nợ hộ gia đình đang dần chậm lại nhờ các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô.Cuối cùng, BOK khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ sự cân bằng giữa lạm phát, tăng trưởng và ổn định tài chính để quyết định tốc độ điều chỉnh lãi suất trong tương lai. Lần giảm lãi suất này đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn thắt chặt chính sách tiền tệ kéo dài 3 năm 2 tháng, kể từ khi Ngân hàng trung ương Hàn Quốc tăng lãi suất 0,25% vào tháng 8/2021 và duy trì ở mức 3,5% trong 13 cuộc họp liên tiếp của Ủy ban Chính sách tiền tệ từ tháng 2/2022 đến tháng 8/2023.