Lãnh đạo Hàn Quốc lên án hợp tác quân sự Nga-Triều tại Hội nghị cấp cao Đông Á

Photo : KBS News

Trong ngày cuối cùng của chuyến công du Đông Nam Á 11/10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 19 diễn ra tại Viêng Chăn, Lào.Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Yoon nhắc đến việc Bắc Triều Tiên từ chối nhận viện trợ nhân đạo và chỉ tập trung vào phát triển vũ khí hạt nhân nhằm duy trì chính quyền. Do đó, việc phi hạt nhân hóa miền Bắc và sự đoàn kết đối phó của cộng đồng quốc tế là điều cần thiết vì an ninh và hòa bình khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Ông Yoon còn kêu gọi sự ủng hộ của các quốc gia đối với vấn đề nhân quyền ở miền Bắc và "Học thuyết thống nhất ngày 15/8" của Hàn Quốc; đồng thời lên án hợp tác quân sự Nga-Triều trái phép, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Về vấn đề xung đột ở Myanmar và các cuộc giao tranh tại khu vực Trung Đông, Tổng thống Yoon Suk Yeol tái khẳng định Hàn Quốc, với tư cách là nước thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, sẽ hỗ trợ giải quyết các vấn đề trên thông qua đối thoại và viện trợ nhân đạo.Ngoài ra, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết trong việc tuân thủ tự do hàng hải và hàng không trên vùng biển Hoa Nam (Việt Nam gọi là biển Đông) theo luật pháp quốc tế.Kết thúc chuyến công du, gồm các chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines và Singapore, tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Lào, Tổng thống Yoon lên đường về nước vào tối ngày 11/10.