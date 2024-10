Nhà văn gốc Hàn Juhea Kim giành giải thưởng văn học danh giá nhất của Nga

Photo : YONHAP News

Trong lễ trao giải "Giải thưởng văn học Yasnaya Polyana 2024" tại thủ đô Matxcơva (Nga) ngày 10/10 (giờ địa phương), tác giả người Mỹ gốc Hàn Juhea Kim cùng với dịch giả Kirill Batygin, đã vinh danh nhận "Giải thưởng văn học nước ngoài", với tiểu thuyết "The Beasts of a Little Land" (tạm dịch "Những con thú trên vùng đất nhỏ").Giải thưởng văn học Yasnaya Polyana là giải thưởng văn học danh giá nhất nước Nga, do hãng điện tử Samsung chi nhánh tại Nga cùng với Bảo tàng Yasnaya Polyana lập ra vào năm 2003, nhân kỷ niệm 175 năm ngày sinh của đại văn hào người Nga Lev Tolstoy.Nhà văn Juhea Kim đã vượt qua 10 tác phẩm trong danh sách ứng cử ở hạng mục văn học nước ngoài, bao gồm cả tác phẩm của nhà văn người Ba Lan Olga Tokarczuk, người từng đoạt giải Nobel Văn học năm 2018, để giành giải thưởng này.Cùng với việc nhà văn Han Kang được nhận giải Nobel Văn học cùng ngày, sự công nhận đối với cuốn tiểu thuyết đầu tay của tác giả Juhea Kim kể về cuộc sống thăng trầm của người dân trên bán đảo Hàn Quốc khi bị thực dân Nhật chiếm đóng, đã càng khẳng định hơn nữa tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của văn học xứ sở kimchi trên trường quốc tế.Nhà văn Pavel Basinsky (Nga), một trong những thành viên ban giám khảo, nhận định đây là một tác phẩm xuất sắc với lối viết rõ ràng, trưởng thành vượt trội đối với một tác giả trẻ. Ông cũng đặc biệt nhấn mạnh sự xuất hiện của các loài thú, trong đó có con hổ là biểu tượng mạnh mẽ cho tinh thần độc lập của Hàn Quốc.Trước khi nhận giải, nhà văn Juhea Kim chia sẻ rằng tác phẩm của cô không chỉ góp phần giới thiệu hình ảnh con hổ, biểu tượng cho sự độc lập của Hàn Quốc, đến với độc giả toàn cầu, mà còn nâng cao niềm tự hào về văn hóa và lịch sử dân tộc.