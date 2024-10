Nhà văn Hàn Quốc Han Kang bất ngờ và tự hào vì đoạt giải Nobel Văn học

Photo : YONHAP News

Nữ nhà văn Hàn Quốc Han Kang, nổi tiếng với tác phẩm "Người ăn chay" (The Vegetarian), đã đoạt giải thưởng Nobel Văn học năm 2024. Đây là lần đầu tiên một nữ tác giả châu Á đạt được giải thưởng danh giá này, và là người Hàn Quốc thứ hai nhận giải Nobel, sau cựu Tổng thống Kim Dae-jung, người từng được vinh danh với giải Nobel Hòa Bình năm 2000.Nhà văn Han Kang được Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển đánh giá có lối tản văn mang đậm chất thơ mãnh liệt, phơi bày sự mong manh của cuộc sống con người và đối diện với những vết thương trong lịch sử.Sau khi biết tin, nhà văn Han Kang cho biết đã hết sức bất ngờ và tự hào, và bày tỏ lòng biết ơn đối với những tác giả đi trước đã truyền cảm hứng cho bà. Nữ nhà văn hy vọng giải thưởng này không chỉ là niềm vui của riêng bản thân mà còn là tin vui cho độc giả và giới văn học Hàn Quốc.Ngoài "Người ăn chay", tác giả Han Kang còn giới thiệu đến độc giả các tác phẩm khác như "Không từ biệt" (We do not part) và "Trắng" (The White Book). Trong đó, bà chia sẻ "Người ăn chay" được sáng tác trong ba năm bà trải qua đầy khó khăn.Trước tin tức vui mừng này, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đánh giá đây là một thành tựu vĩ đại trong lịch sử văn học Hàn Quốc và là niềm tự hào của toàn dân tộc.Truyền thông và các nhà xuất bản quốc tế cũng đưa tin chính về giải thưởng này của nhà văn người Hàn Quốc. Hãng tin AP (Mỹ) nhận định giải thưởng này phản ánh sức ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của văn hóa Hàn Quốc trên toàn cầu, trong khi hãng tin Reuters (Anh) giới thiệu nhà văn Han Kang xuất thân từ một gia đình có truyền thống văn chương, với cha cũng là một tiểu thuyết gia.Đặc biệt, truyền thông Nhật Bản cho biết đây là lần đầu tiên một người Hàn Quốc, cũng như một nữ tác giả châu Á, giành được giải Nobel Văn học. Nhà xuất bản Hakusuisha, đơn vị phát hành tác phẩm "Đừng nói tạm biệt", đã ngay lập tức thông báo sẽ tái bản thêm nhiều sách của bà, và các hiệu sách lớn tại thủ đô Tokyo cũng đã chuẩn bị khu vực trưng bày đặc biệt cho các tác phẩm của tác giả Han.Báo chí Trung Quốc ca ngợi các tác phẩm của nhà văn Han có những chủ đề sâu sắc và phong cách tự sự độc đáo.Ngoài ra, ban tổ chức giải thưởng Man Booker, nơi từng trao giải cho tác phẩm "Người ăn chay", cũng bày tỏ sự vui mừng trước thành tựu này của nữ nhà văn. Nhà xuất bản các tác phẩm của tác giả Han Kang tại Anh cũng nhận định bà là một nhà văn kỳ diệu, không ai sánh bằng.