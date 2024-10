Quân đội Bắc Triều Tiên chuyển sang tư thế sẵn sàng tác chiến

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/10 đưa tin, Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên đã chỉ thị yêu cầu các đơn vị pháo binh ở khu vực gần biên giới, cũng như những đơn vị thực hiện nhiệm vụ hỏa lực quan trọng, phải chuẩn bị sẵn sàng tác chiến. Ngoài ra, miền Bắc đã ra lệnh cho 8 lữ đoàn pháo binh được trang bị đầy đủ theo biên chế thời chiến phải chuyển sang trạng thái sẵn sàng khai hỏa trước 8 giờ tối ngày 13/10 và hoàn tất các công tác chuẩn bị chiến đấu.Bộ Tổng tham mưu quân đội miền Bắc nhận định khả năng các máy bay không người lái (drone) của Hàn Quốc tiếp tục xâm nhập khu vực biên giới và không phận thủ đô Bình Nhưỡng là rất cao. Theo đó, các đơn vị quân đội nước này được lệnh tăng cường chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt là lập tức tấn công các mục tiêu nếu miền Nam tiếp tục có các hành động tái diễn.KCNA cho biết Bắc Triều Tiên đã chỉ đạo các lực lượng quân sự đẩy mạnh hoạt động giám sát tại biên giới và tăng cường các trạm gác phòng không ở Bình Nhưỡng, khu vực được cho là bị máy bay không người lái của Seoul xâm nhập.Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong ngày 13/10 cũng đã lên tiếng chỉ trích Seoul không nhận thức rõ tình hình và yêu cầu quân đội Hàn Quốc ngăn chặn các hành vi xâm phạm không phận của nước khác.Bộ Quốc phòng Bắc Triều Tiên khẳng định máy bay không người lái đã xâm nhập không phận Bình Nhưỡng không phải là loại do một tổ chức dân sự có thể phóng đi, mà là do quân đội miền Nam điều khiển. Đây được cho là một hành động khiêu khích chiến tranh rõ ràng, và miền Bắc sẽ có những hành động đáp trả phù hợp.Trước đó, miền Bắc đã cáo buộc drone của miền Nam trong tháng 10 đã ba lần xâm nhập vào không phận của thủ đô và thả truyền đơn chống nước này. Nhưng phía Hàn Quốc cho biết không thể xác nhận các thông tin trên.Bà Kim Yo-jong ngày 12/10 cũng từng đe dọa một “thảm kịch khủng khiếp” sẽ xảy ra nếu máy bay không người lái của Seoul tiếp tục xuất hiện trên bầu trời Bình Nhưỡng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sau đó cũng đáp trả lại rằng ngày Bắc Triều Tiên thực hiện cách hành động ảnh hưởng đến an toàn của người dân và an ninh của quốc gia, chính là ngày chế độ miền Bắc sụp đổ.