Nhiệt độ nước biển Hàn Quốc tăng gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu trong 56 năm qua

Photo : KBS News

Theo báo cáo về "Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong lĩnh vực thủy sản năm 2024" do Viện Khoa học thủy sản quốc gia Hàn Quốc công bố gần đây, trong vòng 56 năm từ 1968 đến năm 2023, nhiệt độ bề mặt biển trên toàn thế giới tăng 0,7 độ C, trong khi tại các vùng biển Hàn Quốc tăng tới 1,44 độ C, gấp đôi mức trung bình toàn cầu.Trong đó, nhiệt độ bề mặt biển tăng cao nhất tại vùng biển phía Đông (mà Hàn Quốc gọi là biển Đông), lên đến 1,9 độ C; tiếp theo là biển phía Tây (1,27 độ C) và phía Nam (1,15 độ C).Sự gia tăng nhiệt độ này đang làm thay đổi vị trí của các ngư trường. Viện Khoa học thủy sản cho biết loài cá cam trước đây thường được đánh bắt nhiều ở ven biển đảo Jeju, nay xuất hiện nhiều hơn ở khu vực phía Nam biển Đông, khiến các ngư dân phải di chuyển về phía Bắc để đánh bắt.Cơ quan này cũng dự báo cho đến năm 2100, nhiệt độ nước biển Hàn Quốc có thể tăng từ 1 đến 4 độ C tùy theo tình hình biến đổi khí hậu.