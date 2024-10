Đại học Yonsei bác thông tin đề thi tuyển sinh đại học 2025 bị lộ trước giờ thi

Photo : YONHAP News

Trường Đại học Yonsei của Hàn Quốc ngày 13/10 đã thông báo trên trang chủ của bộ phận tuyển sinh, bác bỏ cáo buộc về việc để lộ đề thi trước thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh theo diện thường xuyên, khẳng định rằng những thông tin này không đúng sự thật, phía nhà trường cũng chưa phát hiện thấy bất kỳ hành vi nào ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi.Đại học Yonsei giải thích rằng tại một phòng thi thuộc khối Tự nhiên trong kỳ thi tuyển sinh năm học 2025, do sai sót của giám thị, đề thi đã được phát sớm cho các thí sinh trước thời gian quy định. Tuy nhiên, giám thị đã yêu cầu thí sinh đặt đề thi dưới giấy nháp và không được xem đề trước khi thi bắt đầu. Ngay sau đó, giám thị nhận ra sai sót và đã trực tiếp thu hồi lại đề thi.Nhà trường cũng bác bỏ thông tin rằng đề thi đã bị lộ trước giờ thi, cho biết bức ảnh chụp đề thi lan truyền trên mạng trực tuyến là do thí sinh chụp lén sau khi kết thúc bài thi. Trường đại học này cũng khẳng định trước khi phát đề thi, thí sinh được yêu cầu tắt nguồn tất cả các thiết bị điện tử có kết nối mạng được và cất vào trong cặp sách. Do đó, không có khả năng thí sinh chia sẻ đề thi trực tuyến trước khi đề được giám thị thu lại.Về một bài viết trên mạng mô tả sơ bộ hình dạng của hình học trong đề thi trong lúc phát và thu lại đề thi, nhà trường nhấn mạnh rằng dù có thể nhận ra được hình dạng thì cũng không thể nắm bắt được thông tin đề thi. Mặc dù bác bỏ như trên, Đại học Yonsei sẽ thành lập một Ủy ban riêng để điều tra xem có hành vi nào gây tổn hại đến tính công bằng trong kỳ thi hay không, và sẽ nhờ cảnh sát điều tra nếu cần thiết.Người phát ngôn Bộ Giáo dục Hàn Quốc trong buổi họp báo thường kỳ ngày 14/10 cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình liên quan tới nghi ngờ lộ đề thi tuyển sinh tại trường Đại học Yonsei. Bộ sẽ lập Ủy ban riêng để điều tra những nội dung mà phía Yonsei chưa giải quyết được, và có biện pháp xử lý nghiêm khắc.Trước đó, vào ngày 12/10, tại một phòng thi khối Tự nhiên thuộc Đại học Yonsei, giám thị đã phát nhầm đề thi cho thí sinh vào lúc 12 giờ 55 phút, khoảng 1 tiếng trước thời gian thi chính thức là 2 giờ chiều. Cùng thời điểm đó, trên một diễn đàn trực tuyến xuất hiện bài đăng mô tả hình ảnh “một hình chữ nhật được chia thành 4 hình vuông", khiến nhiều thí sinh suy đoán nội dung đề thi, làm dấy lên nghi vấn lộ đề trước giờ thi.