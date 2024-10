Miền Bắc thảo luận biện pháp đối phó vụ xâm nhập của máy bay không người lái Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/10 đưa tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un một ngày trước đã triệu tập Hội nghị quốc phòng và an ninh để thảo luận về các biện pháp đối phó với vụ máy bay không người lái (drone) của Hàn Quốc xâm nhập vào không phận thủ đô Bình Nhưỡng.Tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Tổng cục trinh sát báo cáo đây là hành động khiêu khích, xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền của miền Bắc. Tổng tham mưu trưởng nước này cũng đã báo cáo kế hoạch hành động quân sự để đối phó. Ngoài ra, Chủ tịch Kim cũng nghe báo cáo từ Bộ trưởng Quốc phòng về đối sách hiện đại hóa công nghệ và thiết bị quân sự, báo cáo kết quả sản xuất trang bị vũ khí của Bí thư đảng phụ trách công nghiệp quân sự, báo cáo tình hình tình báo và tác chiến từ Bộ trưởng An ninh quốc gia.Theo KCNA, sau khi lắng nghe các báo cáo về trạng thái sẵn sàng huy động của các đơn vị quân sự chủ chốt, Chủ tịch Kim Jong-un đã đề ra phương án hoạt động quân sự trước mắt, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì năng lực răn đe, quyền tự vệ để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Ngoài ra, ông Kim cũng bày tỏ lập trường chính trị, quân sự cứng rắn của đảng và Chính phủ miền Bắc. Tuy nhiên, hãng tin miền Bắc không tiết lộ các nội dung cụ thể.Về vấn đề liên quan, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết dù Bắc Triều Tiên thường xuyên tổ chức các cuộc họp của Ủy ban quân sự trung ương đảng, nhưng lần này lại tiến hành theo một hình thức mới và chưa tiết lộ chi tiết nội dung. Seoul cần tiếp tục theo dõi diễn biến mà không nên đưa ra kết luận vội vàng về mục đích của phía Bình Nhưỡng.Mặt khác, vào tối ngày 14/10, Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong tiếp tục ra tuyên bố, cáo buộc quân đội Hàn Quốc là thủ phạm đứng sau vụ máy bay không người lái xâm nhập Bình Nhưỡng. Bà chỉ trích rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm khi đồng minh Hàn Quốc vi phạm chủ quyền Bắc Triều Tiên.Sau khi miền Bắc ngày 11/10 nhận định drone của Seoul đã xâm nhập vào không phân Bình Nhưỡng, bà Kim Yo-jong đã ba ngày liên tiếp đưa ra những phát ngôn chỉ trích. Tuyên bố ngày 14/10 của bà có vẻ nhằm phản bác lại tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khi cho rằng miền Bắc chưa xác định được thủ phạm đứng sau vụ thả truyền đơn bằng máy bay không người lái tại Bình Nhưỡng.