Chính phủ Hàn Quốc lấy làm tiếc về việc Nga quy kết Seoul xâm hại chủ quyền của Bình Nhưỡng

Photo : KBS News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/10 đã bày tỏ lấy làm tiếc về phát ngôn của Nga rằng Hàn Quốc đã để máy bay không người lái (drone) tới không phận Bắc Triều Tiên, xâm hại chủ quyền của nước này.Theo quan chức trên, Nga đã ủng hộ ý kiến đơn phương, chưa được kiểm chứng của miền Bắc, đồng thời chỉ trích việc Matxcơva sử dụng các từ vựng như "xâm hại chủ quyền", "can thiệp vào nền chính trị nội bộ". Seoul yêu cầu Matxcơva phải giải thích lý do về việc không có một hành động hoặc biện pháp nào trước những hành động khiêu khích sử dụng drone của miền Bắc trước đây.Ngoài ra, quan chức Bộ Ngoại giao khẳng định rằng mọi trách nhiệm về những vụ việc gần đây rõ ràng thuộc về Bình Nhưỡng, nước đe dọa người dân cùng dân tộc bằng vũ khí hạt nhân, sử dụng các ngôn từ và hành xử mang tính công kích. Thêm vào đó, nếu như muốn đóng vai trò một cách xây dựng vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc trên cương vị nước thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, thì Matxcơva lẽ ra phải kiềm chế các hành động làm dâng cao căng thẳng của Bình Nhưỡng và thuyết phục nước này quay trở lại con đường đối thoại ngoại giao.Trước đó, vào ngày 14/10 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bối dưới danh nghĩa người phát ngôn, quy kết Hàn Quốc đứng đằng sau vụ máy bay không người lái xâm nhập vào không phận Bình Nhưỡng, và gọi đây là "sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và can thiệp vào nội bộ của miền Bắc. Matxcơva kêu gọi Seoul chấm dứt các hành động khiêu khích vô trách nhiệm làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc.Ngoài ra, Nga khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò “xây dựng” dựa trên Hiệp định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với miền Bắc. Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu quy trình phê chuẩn hiệp định này, vốn được lãnh đạo Nga-Triều ký vào tháng 6 vừa qua.