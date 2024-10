Hàn Quốc giành chiến thắng kịch tính trước Iraq tại vòng loại World Cup 2026

Photo : YONHAP News

Trong trận đấu thuộc lượt trận thứ tư bảng B vòng loại thứ ba khu vực châu Á Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, diễn ra ngày 15/10 tại sân vận động Yongin Mireu (thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi), đội tuyển Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo đã giành chiến thắng 3-2 trước đối thủ Iraq.Hàn Quốc đã đánh bại đội khách nhờ pha lập công mở tỷ số của tiền đạo Oh Se-hun, và hai bàn thắng sau đó trong hiệp hai của tiền đạo Oh Hyeon-gyu và tiền vệ Lee Jae-sung.Sau khi vượt qua các thử thách lớn trong loạt trận tháng 10, với chiến thắng trước Jordan và Iraq, đội tuyển xứ kimchi đã mở rộng cánh cửa tiến tới vòng chung kết, khi duy trì ngôi đầu bảng B, với 10 điểm sau ba trận thắng và một trận hòa.Huấn luyện viên Hong Myung-bo, từng đối mặt với nhiều chỉ trích liên quan đến các vấn đề trong quá trình bổ nhiệm, đã phần nào làm thay đổi dư luận khi dẫn dắt đội tuyển nước nhà giành ba chiến thắng liên tiếp trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026.Đội tuyển Hàn Quốc cực khởi đầu trận đấu cùng ngày với lối chơi tấn công mạnh mẽ, khi tiền vệ Bae Jun-ho thực hiện pha dứt điểm nguy hiểm sau đường chuyền của cầu thủ Lee Jae-sung ngay ở phút thứ 3 của trận đấu. Tuy nhiên, phải đến phút 41 hiệp một, tiền đạo Oh Se-hun mới khai thông thế bế tắc từ pha kiến tạo từ cánh trái của cầu thủ Bae Jun-ho, đánh dấu bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.Ngay đầu hiệp hai, Iraq gỡ hòa bằng một cú móc bóng đẹp mắt. Trước tình hình này, huấn luyện viên Hong quyết định tung tiền đạo Oh Hyeon-gyu và tiền vệ cánh Moon Seon-min vào sân. Sự điều chỉnh này mang lại kết quả, khi chân sút Oh Hyeon-gyu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 29 hiệp hai từ pha căng ngang của tiền vệ Lee Jae-sung.Chưa dừng lại, các chiến binh Thái Cực tiếp tục gia tăng cách biệt với bàn thắng vàng của tiền vệ Lee Jae-sung sau quả tạt từ cánh trái của cầu thủ Lee Myung-jae ở phút 38 hiệp hai. Dù Iraq đã kịp ghi thêm bàn thắng rút ngắn tỷ số, nhưng chiến thắng chung cuộc 3-2 đã giúp Hàn Quốc giành trọn ba điểm quý giá.