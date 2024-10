Photo : YONHAP News

Tính đến 9 giờ sáng ngày 16/10, những tác phẩm của Han Kang, nữ nhà văn Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học 2024, đã được bán ra 1.062.000 quyển chỉ trong 6 ngày. Ước tính sách điện tử (e-book) cũng tẩu tán được hơn tối thiểu 70.000 sách.Hầu như tác phẩm của bà xếp vị trí đầu bảng trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất tại các chuỗi nhà sách lớn tại Hàn Quốc như Kyobo, Yes24 và Aladdin. Trong số đó, những cuốn sách được độc giả săn lùng nhiều nhất là tiểu thuyết "Cậu thiếu niên ấy đã đến" (Human Acts, được giới thiệu tại Việt Nam với tên "Bản chất con người"), "Không từ biệt" (We Do Not Part) và "Người ăn chay" (The Vegetarian).Ngay sau khi Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố người thắng giải Nobel Văn học năm nay thuộc về nhà văn Han Kang, trang chủ các hiệu sách lớn tại Hàn Quốc đã bị tê liệt do nhiều người truy cập cùng một lúc; 130.000 bản được bán chỉ trong nửa ngày hôm đó.