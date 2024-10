Hơn 30% người cao tuổi Hàn Quốc sống đơn thân

Photo : KBS News

Theo kết quả khảo sát thực trạng người cao tuổi do Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc thực hiện định kỳ ba năm một lần, tính đến năm 2023, tỷ lệ hộ gia đình một thành viên là người cao tuổi chiếm 32,8% tổng số hộ gia đình, tăng mạnh 13% so với cuộc khảo sát năm 2020.Tỷ lệ hộ gia đình chỉ có vợ chồng cao tuổi chiếm 55,2%, trong khi hộ gia đình bố mẹ cao tuổi sống chung với con cái là 10,3%.Người cao tuổi sống đơn thân có tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng và kinh tế kém hơn so với các gia đình khác. Tỷ lệ mắc trầm cảm cũng cao gấp đôi và tỷ lệ gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày cũng cao hơn 25%.Cuộc khảo sát lần này cũng cho thấy sự thay đổi về quan điểm của người cao tuổi đối với tuổi tác và việc thừa kế tài sản. Tuổi trung bình được cho là "cao tuổi" đã tăng thêm 1,1 tuổi, lên mức 71,6 tuổi.Về tài sản, 24,2% người trả lời cho biết sẽ dùng cho bản thân hoặc vợ/chồng chứ không phải con cái, tăng gần 7% so với ba năm trước. Ngược lại, chỉ 6,5% cho biết sẽ để lại tài sản nhiều nhất cho con trai cả, giảm gần một nửa so với khảo sát trước.Tỷ lệ người cao tuổi vẫn đang làm việc là 39%, tăng liên tục kể từ năm 2017. Thu nhập trung bình của các hộ gia đình cao tuổi và quy mô tài sản cũng tăng lên, cùng với đó thì ngày càng có nhiều người lớn tuổi có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đại học. Điều này cho thấy, một thế hệ người cao tuổi mới, có thu nhập và trình độ học vấn cao hơn so với các thế hệ trước kia, đang lớn dần trong xã hội ngày nay.