Số lao động có việc làm tại Hàn Quốc tháng 9 tiếp tục xu hướng tăng

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 16/10 công bố báo cáo xu hướng tuyển dụng tháng 9, cho biết số người có việc làm tại Hàn Quốc trong tháng vừa qua là 28.842.000 người, tăng 144.000 người so với một năm trước.Quy mô tăng lao động có việc làm đạt mức dưới 100.000 người trong tháng 5 và 6 vừa qua, sau đó hồi phục lên 172.000 người trong tháng 7 và duy trì đà tăng trên mức 100.000 người tháng thứ ba liên tiếp.Xét theo ngành công nghiệp, lao động ngành thông tin và truyền thông tăng 105.000 người, lĩnh vực khoa học chuyên môn và dịch vụ công nghệ tăng 83.000 người, ngành vận tải và kho bãi tăng 79.000 người. Trong khi đó, ngành bán buôn bán lẻ lại giảm 104.000 người, ngành xây dựng và ngành chế tạo giảm lần lượt 100.000 người và 49.000 người.Đặc biệt, số lao động làm trong ngành xây dựng ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ khi lập thống kê liên quan vào năm 2013 đến nay, cho thấy ngành này đang gặp nhiều khó khăn hơn so với cả giai đoạn bùng phát dịch COVID-19. Nguyên nhân được cho là do giá vật tư tăng trong khi ít các dự án xây dựng mới.Số lao động làm việc hưởng lương tăng 160.000 người; lao động không hưởng lương (hộ kinh doanh nhỏ lẻ) giảm 16.000 người, đà giảm 8 tháng liên tiếp.Xét theo độ tuổi, lao động ngoài 60 tuổi ghi nhận mức tăng lớn nhất với 272.000 người, lao động ở độ tuổi 30 và 50 cũng tăng. Ngược lại, lao động độ tuổi 20 và 40 giảm lần lượt 150.000 người và 62.000 người.Tỷ lệ tuyển dụng tháng trước, tức số người có việc làm trên tổng dân số 15 tuổi trở lên, đạt 63,3%, tăng 0,1% so với một năm trước. So với mức chuẩn của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ tuyển dụng trong dân số có độ tuổi lao động từ 15 tới 64 của Hàn Quốc đạt 69,9%, tăng 0,3% so với một năm trước.Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 9 là 2,1%, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2023. Dân số không hoạt động kinh tế là 16.125.000 người, tương tự năm ngoái. Dân số "nghỉ ngơi" không hoạt động kinh tế mà không có lý do đặc biệt nào là 2.479.000 người, tăng 231.000 người so với tháng 9 năm ngoái.