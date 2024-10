Donald Trump khẳng định nếu đang cầm quyền thì Hàn Quốc phải chi trả 10 tỷ USD/năm chi phí quân sự

Photo : YONHAP News

Ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa trong buổi phỏng vấn với hãng tin Bloomberg ngày 15/10 (giờ địa phương) cho rằng nếu ông đang giữ chức Tổng thống thì Hàn Quốc mỗi năm đang phải chi trả 10 tỷ USD chi phí đồn trú cho quân đồn trú Mỹ. Ông Trump nhấn mạnh, Seoul sẽ là cái máy kiếm tiền cho Washington.Đầu tháng 10 vừa qua, Hàn Quốc và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về Hiệp định chia sẻ chi phí quân sự (SMA) lần thứ 12, trong đó mức đóng góp của Seoul là 1.519,2 tỷ won (1,1 tỷ USD), tăng 8,3% so với năm trước đó. Kể từ năm 2027 đến 2030, khoản đóng góp này sẽ tăng theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Do đó, mức đề cập của ông Trump như trên gấp gần 9 lần số tiền mà hai bên đã nhất trí. Điều này cho thấy nếu như tái đắc cử, thì cựu Tổng thống Trump khả năng cao sẽ yêu cầu đàm phán lại SMA Hàn-Mỹ.Ông Trump khẳng định thời còn tại nhiệm đã yêu cầu Hàn Quốc chi 5 tỷ USD cho các khoản chi phí quân sự, nhưng do Seoul không tỏ ý lấy làm tiếc nên đã giảm xuống còn 2 tỷ USD, và đã nỗ lực để nâng lên lại mức 5 tỷ USD vào năm sau đó. Cựu Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích chính quyền Tổng thống Joe Biden khi ra mắt vào năm 2021 đã lật ngược lại những nội dung mà ông đã trao đổi về vấn đề này.Ứng cử viên Trump nhấn mạnh Mỹ đang bảo vệ Hàn Quốc khỏi Bắc Triều Tiên, một quốc gia sở hữu năng lực hạt nhân đáng kể, nhưng Seoul lại không trả phí gì cho Washington. Ngoài ra, ông Trump cũng nhắc đến việc đã từng có mối quan hệ tốt với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un.Phát biểu trên của cựu Tổng thống Trump được xem là nhằm lôi kéo lá phiếu ủng hộ của cử tri trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới.