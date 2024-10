Đảng đối lập đơn phương thông qua danh sách người làm chứng trong phiên thanh tra Nhà nước của Quốc hội

Photo : YONHAP News

Ủy ban điều hành Quốc hội Hàn Quốc ngày 16/10 đã tổ chức phiên họp toàn thể, thông qua danh sách người làm chứng tại phiên thanh tra các cơ quan Nhà nước tại Quốc hội, trong đó có bao gồm Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee và anh trai ruột của bà.Danh sách người làm chứng trên gồm có 33 người được đảng đối lập Dân chủ đồng hành đề xuất và đơn phương thông qua trong phiên họp cùng ngày do đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân tẩy chay phiên họp này như một động thái phản đối.Đảng Dân chủ đồng hành đã đăng ký chỉ định bà Kim Keon-hee là người làm chứng trong phiên thanh tra Văn phòng Tổng thống vào ngày 1/11 tới, với lý do liên quan đến các cáo buộc như can thiệp vào việc tiến cử ứng cử viên trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua, vụ nhận quà tặng túi hàng hiệu từ một mục sư, vụ thao túng giá cổ phiếu của công ty phụ tùng ô tô Deutsch Motors, nghi vấn về đấu thầu thi công nơi ở của Tổng thống.Anh trai của bà Kim cũng bị đưa vào danh sách người làm chứng, với cáo buộc tham gia vào công tác điều hành quốc gia, ra vào và tham gia các cuộc họp của Văn phòng Tổng thống. Ngoài ra, Đệ nhất phu nhân Kim cũng có tên trong danh sách làm chứng cho phiên thanh tra của Ủy ban pháp chế và tư pháp tại Quốc hội.Danh sách 35 người làm chứng mà đảng Sức mạnh quốc dân đề xuất đã không có tên trong danh sách được biểu quyết thông qua cùng ngày, trong đó có bao gồm Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung, cựu Tổng thống Moon Jae-in và con gái cựu Tổng thống Moon.