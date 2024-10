Viện kiếm sát Hàn Quốc quyết định không truy tố Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee

Photo : YONHAP News

Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul ngày 17/10 đã đưa ra quyết định không truy tố Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, sau khi kết luận bà Kim vô tội với cáo buộc vi phạm Luật thị trường vốn.Trước đó, Viện kiểm sát đã truy tố cựu Chủ tịch công ty phụ tùng ô tô Deutsch Motors Kwon Oh-soo, cùng các đối tượng chính trong vụ thao túng giá cổ phiếu của công ty này từ năm 2020-2021, và phát hiện 6 tài khoản đứng tên bà Kim được sử dụng trong vụ việc.Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định bà Kim Keon-hee đã ủy quyền quản lý 4 tài khoản cho các chuyên gia tài chính và nhân viên chứng khoán do ông Kwon giới thiệu, do đó bà không biết về hành vi thao túng giá cổ phiếu của ông Kwon.Đối với hai tài khoản Đệ nhất phu nhân Kim tự quản lý, cơ quan điều tra phát hiện có hai lệnh bán cổ phiếu vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2010, nghi là có liên quan đến hành vi giao dịch khớp lệnh dựa trên thỏa thuận hai bên sau khi bà Kim nhận liên lạc từ ông Kwon. Tuy nhiên, Viện kiểm sát vẫn đưa ra kết luận vô tội do không có đủ bằng chứng xác thực về nội dung liên lạc giữa hai người, và cũng không có cơ sở để khẳng định bà Kim biết về hành vi phạm tội, do bà đã tham khảo ý kiến các nhân viên môi giới trước khi đưa ra quyết định giao dịch.Ngoài ra, Viện kiểm sát cũng kết luận rằng không thể áp dụng tội đồng phạm thao túng đối với bà Kim Keon-hee do bà không đóng vai trò là nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc có bất kỳ liên lạc trực tiếp nào với những người cầm đầu vụ thao túng giá cổ phiếu.Như vậy, kể từ khi bị tố cáo vào tháng 4/2020, Đệ nhất phu nhân Kim đã được xác nhận là không có hành vi phạm tội sau 4 năm 6 tháng.