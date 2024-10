Phí hủy vé máy bay của đại lý du lịch trực tuyến tại Hàn Quốc cao hơn mức của hãng hàng không

Photo : YONHAP News

Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc (KCA) ngày 17/10 đã công bố kết quả khảo sát người tiêu dùng và phân tích hơn 11.500 trường hợp khiếu nại của khách hàng liên quan đến vé máy bay trong ba năm qua.Kết quả cho thấy nhiều khách hàng kỳ vọng phí hủy vé sẽ rẻ hơn khi mua qua các đại lý du lịch trực tuyến trong nước (35,8%) và quốc tế (19,7%), so với khi mua trực tiếp từ trang chủ của hãng hàng không (16,5%). Tuy nhiên, hầu hết phí hủy vé qua đại lý trực tuyến trên thực tế lại cao hơn so với hãng hàng không.Nguyên nhân là do các đại lý trực tuyến tính thêm phí hủy riêng ngoài phí hủy mà hãng hàng không quy định. Chỉ có 10,3% trường hợp là phí hủy của đại lý du lịch trực tuyến bằng hoặc thấp hơn so với mức phí của các hãng hàng không.KCA cũng phát hiện sự khác biệt rõ rệt trong việc cung cấp thông tin về phí hủy vé máy bay giữa các đại lý trong nước và quốc tế. Cụ thể, các đại lý trong nước thường cung cấp thông tin rõ ràng, trong khi một số đại lý quốc tế không công khai hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ.Ngoài ra, sau khi so sánh giá vé khứ hồi đối với 8 tuyến bay của 10 đại lý trực tuyến trong vòng một tháng với tổng cộng 800 lần kiểm tra, kết quả cho thấy 71,4% trường hợp giá vé của đại lý trực tuyến cao hơn so với giá trực tiếp từ hãng hàng không.Về các vụ khiếu nại liên quan đến đại lý du lịch trực tuyến, 56,1% (4.005 trường hợp) là về việc chậm hay từ chối hủy, thay đổi và hoàn tiền, 24,3% (1.734 trường hợp) liên quan đến đến phí phạt hoặc phí hủy quá cao.Dựa theo kết quả trên, Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng đã khuyến nghị các đại lý trực tuyến cần cung cấp thông tin rõ ràng về quy định hủy vé và gói sản phẩm đi kèm, cũng như cải thiện việc hiển thị số tiền thanh toán cuối cùng để tránh gây hiểu lầm cho khách hàng.