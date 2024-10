Tình trạng chết trong cô độc ngày càng gia tăng ở Hàn Quốc

Photo : KBS News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 17/10 công bố kết quả khảo sát thực trạng chết trong cô độc năm 2024. Theo đó, số người trút hơi thở cuối cùng trong cô độc năm 2022 và năm 2023 lần lượt là 3.559 và 3.661 người, tăng so với năm 2021 (3.378 người). Tuy nhiên, mức tăng số trường hợp chết trong cô độc bình quân hàng năm trong 5 năm qua là 5,8%, giảm 3,2% so với mức 8,8% trong giai đoạn khảo sát từ năm 2017-2021.Nguyên nhân khiến số người chết do cô độc gia tăng được cho là do sau năm 2022, phạm vi khảo sát đã được mở rộng, không chỉ giới hạn ở những người sống một mình mà còn bao gồm cả những người sống cùng người thân nhưng bị cô lập xã hội.Xét theo giới tính, nam giới dễ bị ảnh hưởng bởi tình trạng tử vong do cô độc hơn phụ nữ. Năm 2023, nam giới chiếm 84,1% (3.053 người), trong khi nữ giới chỉ chiếm 15,9% (579 người), cao gấp 5 lần so với nữ giới. Xét theo độ tuổi, nhóm tuổi 60 ghi nhận số ca tử vong cao nhất với 1.146 người, tiếp đến là nhóm tuổi 50, 40 và 70 lần lượt là 1.097, 502 và 470 người. Đáng chú ý, nam giới trong độ tuổi 50-60 chiếm hơn một nửa số ca tử vong.Xét theo khu vực, tỉnh Gyeonggi dẫn đầu với 922 trường hợp, tiếp theo lần lượt là thủ đô Seoul và thành phố Busan với 559 vụ và 287 vụ. Thành phố Sejong có số ca tử vong thấp nhất với 8 trường hợp. Về địa điểm, nhà ở chiếm 48,1%, tiếp đến là căn hộ chung cư 21,8% và nhà trọ là 20,7%. Người phát hiện đầu tiên và báo cáo các trường hợp tử vong thường là chủ nhà, nhân viên bảo vệ hoặc quản lý tòa nhà (1.263 người), cao hơn số trường hợp do gia đình phát hiện (958 người). Nhân viên y tế xã hội như nhân viên xã hội hoặc người chăm sóc cũng phát hiện khoảng 7% các trường hợp.Tỷ lệ tử vong do tự tử trong số các ca tử vong do cô độc chiếm 14,1% vào năm 2023, giảm nhẹ so với 16,9% vào hai năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ này lại cao hơn ở nhóm người trẻ tuổi. Dù nhóm tuổi 20-30 chỉ chiếm 18% tổng số ca tử vong do cô độc, nhưng tỷ lệ tự tử trong nhóm này lần lượt là 59,5% và 43,4%, cao hơn so với các độ tuổi khác.Ngoài ra, tỷ lệ người nhận trợ cấp sinh hoạt cơ bản trong số các trường hợp tử vong do cô độc cũng liên tục tăng qua các năm. Cụ thể, năm 2023 có 1.413 người, chiếm 41,4% tổng số ca tử vong, tăng 56% so với 901 người vào năm 2019.Bộ Y tế và phúc lợi nhấn mạnh sự gia tăng số người chết cô độc này cho thấy Chính phủ cần chú trọng hơn đến các hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cũng như điều chỉnh chính sách để khắc phục những thiếu sót.