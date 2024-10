Hội đồng Hàn Quốc yêu cầu tạm hoãn lệnh tháo dỡ tượng Thiếu nữ hòa bình tại Berlin

Photo : YONHAP News

Hội đồng Hàn Quốc (Korea Verband) tại Đức ngày 15/10 đã đệ trình lên Tòa án hành chính Berlin đơn đề nghị tạm hoãn lệnh dỡ bỏ tượng "Thiếu nữ hòa bình", biểu tượng mua vui cho binh lính Nhật Bản trong Thế chiến II, được dựng tại quận Mitte (thủ đô Berlin, Đức).Được biết, chính quyền quận Mitte vào ngày 30/9 vừa qua đã ban lệnh yêu cầu tháo dỡ bức tượng trước ngày 31/10, với lý do các tác phẩm nghệ thuật tạm thời chỉ được phép trưng bày tối đa hai năm, căn cứ theo Luật giao thông đường bộ liên bang và Luật đường bộ của thành phố Berlin.Trong đơn gửi tòa án, Hội đồng Hàn Quốc phản bác lại lập trường của chính quyền quận, cho rằng đã từng có những trường hợp ngoại lệ đối với các tác phẩm nghệ thuật khác trong khu vực. Riêng với bức tượng "Thiếu nữ hòa bình" được dựng từ tháng 9/2020, dù đã qua thời hạn hai năm, nhưng chính quyền quận Mitte đã cho phép kéo dài thêm hai năm theo hình thức "tạm chấp thuận", tương tự như việc tạm hoãn trục xuất, cho phép người nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp ở lại Đức trong thời gian ngắn. Do đó, Hội đồng cho rằng lập luận của chính quyền quận là không nhất quán và không đủ cơ sở để yêu cầu dỡ bỏ ngay lập tức bức tượng, trong khi đã cho phép gia hạn trước đó.Hội đồng Hàn Quốc cũng chỉ trích chính quyền quận Mitte vi phạm quyền tự do nghệ thuật và tự do hội họp theo Hiến pháp, gây cản trở cho hoạt động của tổ chức. Họ cho rằng chính quyền không xem xét đến các chương trình giáo dục liên quan đến Bảo tàng về người phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II ở gần nơi đặt bức tượng Thiếu nữ hòa bình, cũng như bỏ qua ý kiến của cư dân địa phương ủng hộ việc giữ lại bức tượng.Korea Verband cũng bác bỏ lập luận của chính quyền quận Mitte rằng việc giữ lại bức tượng có thể gây ảnh hưởng đến "lợi ích ngoại giao đặc biệt" của Chính phủ Đức và chính quyền Berlin, vì quận chưa đưa ra được bằng chứng cụ thể nào cho điều này.Vào ngày 24/9 vừa qua, Hội đồng Hàn Quốc và chính quyền quận Mitte đã thảo luận về việc di dời bức tượng sang khu đất tư nhân, nhưng không đạt được thỏa thuận. Korea Verband nhấn mạnh không thể chấp thuận yêu cầu di dời khi chính quyền quận không đưa ra đề xuất rõ ràng về địa điểm thay thế.