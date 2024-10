Seoul kêu gọi cộng đồng quốc tế đối phó chung với hợp tác quân sự Nga-Triều tại NATO

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Seon-ho ngày 17/10 (giờ địa phương) đã tham dự phiên thảo luận với 4 nước đối tác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương (IP4), trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO diễn ra ở Brussels, Bỉ.Phiên thảo luận có sự tham dự của đại diện của 32 nước thành viên NATO, 4 nước IP4 và Liên minh châu Âu (EU) nhằm trao đổi về các vấn đề an ninh nổi cộm ở khu vực châu Âu-châu Đại Dương và Ấn Độ-Thái Bình Dương, như chiến tranh Nga-Ukraine, hợp tác quân sự Nga-Triều.Tại sự kiện, Thứ trưởng Kim Seon-ho đánh giá việc các nước IP4 gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand lần đầu được mời tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO là minh chứng cho sự liên kết chặt chẽ giữa môi trường an ninh của khu vực Đại Tây Dương và Ấn Độ-Thái Bình Dương.Quan chức Hàn Quốc đề cập đến việc hai nước Nga và Bắc Triều Tiên ký kết Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện song phương hồi tháng 6 vừa qua, chỉ rõ rằng việc Matxcơva và Bình Nhưỡng tăng cường hợp tác quân sự và giao dịch vũ khí đang uy hiếp trực tiếp đến Kiev. Do đó, cộng đồng quốc tế, bao gồm các nước thành viên NATO và các nước IP4, phải đoàn kết và hợp tác cùng nhau để đối phó.Thứ trưởng Kim đã đề xuất phương hướng hợp tác như tăng cường chia sẻ thông tin chiến lược và hợp tác quốc phòng giữa NATO và các nước IP4, đối phó chung với các vấn đề an ninh nổi cộm trong khu vực.Bên lề sự kiện, Thứ trưởng Kim Seon-ho cũng đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng IP4, thảo luận phương án hợp tác giữa các nước IP4, cũng như giữa IP4 với NATO.