Chính phủ Hàn Quốc ba tháng liên tiếp nhận định kinh tế nội địa có dấu hiệu phục hồi nhẹ

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 18/10 phát hành báo cáo "Xu hướng kinh tế gần đây", trong đó tháng thứ ba liên tiếp đánh giá nền kinh tế nội địa có dấu hiệu phục hồi nhẹ, với trọng tâm là đầu tư thiết bị và lĩnh vực dịch vụ, nhưng tốc độ hồi phục giữa các lĩnh vực chưa đồng đều.Cụ thể, đầu tư thiết bị, trục quan trọng của nền kinh tế Hàn Quốc, dù giảm 5,4% trong tháng 8 so với tháng trước, nhưng đã tăng 10,2% vào tháng 7 so với tháng 6. Xét tổng thể quý III/2024, xu hướng đầu tư thiết bị vẫn đang trên đà tăng trưởng. Sản xuất ngành dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng 0,2% trong tháng 8 so với tháng 7, đánh dấu ba tháng tăng liên tục.Tuy nhiên, tiêu dùng hàng hóa và đầu tư xây dựng vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Tiêu dùng tư nhân trong quý II/2024 giảm 0,2% so với quý trước, và dù doanh số bán lẻ tháng 8 tăng 1,7% so với tháng 7, nhưng lại giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số tâm lý tiêu dùng trong tháng 9 cũng giảm xuống còn 100 điểm. Tiến độ hoàn thành các công trình đang thi công trong tháng 8 giảm 1,2% so với tháng trước và giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.Đáng chú ý, báo cáo tháng này hạ mức độ đánh giá tích cực về xuất khẩu và ngành sản xuất, chỉ nhấn mạnh rằng nền kinh tế vẫn tiếp tục xu hướng phục hồi, với trọng tâm là xuất khẩu và sản xuất. Sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 4,1% so với tháng 7, nhưng nếu tính gộp cả hai tháng thì vẫn giảm nhẹ. Xuất khẩu trong quý IV/2024 được dự báo sẽ tăng chững lại do tác động từ hiệu ứng cơ sở do xuất khẩu cùng kỳ năm ngoái đạt kết quả cao.Chính phủ Hàn Quốc cũng cảnh báo về nhiều yếu tố bất ổn của kinh tế toàn cầu, bao gồm chiến tranh Nga-Ukraine, nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông, sự biến động của giá nguyên liệu thô và mối lo ngại suy thoái ở các nền kinh tế lớn.