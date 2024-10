Hai nước Hàn-Mỹ tái nhấn mạnh quyết tâm về biện pháp răn đe mở rộng

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Mỹ ngày 18/10 đã tổ chức Hội nghị Ủy ban Quân sự Hàn-Mỹ (MCM) lần thứ 49 theo hình thức trực tuyến, thảo luận về vai trò của Bộ Tư lệnh chiến lược mới thành lập hồi đầu tháng 10 và tái khẳng định quyết tâm về răn đe mở rộng.Cuộc họp có sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Kim Myung-soo, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Charles Quinton Brown, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Samuel Paparo và Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Paul LaCamera.Trong cuộc họp, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối chặt chẽ với Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ trong quá trình phát triển kế hoạch tác chiến của Bộ Tư lệnh chiến lược theo Tuyên bố Washington được lãnh đạo Hàn-Mỹ thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh song phương vào tháng 8 năm ngoái.Chủ tịch Kim Myung-soo chỉ trích sự vô lý của Bắc Triều Tiên khi tuyên bố hai miền Nam-Bắc là mối quan hệ thù địch giữa hai quốc gia đang giao chiến và hành động thả bóng chứa rác thải của miền Bắc. Ông Kim và người đồng cấp Mỹ cùng chung nhận định rằng các hành vi khiêu khích của miền Bắc, và hợp tác quân sự Nga-Triều đang làm gia tăng căng thẳng và đe dọa an ninh trên bán đảo Hàn Quốc và toàn cầu.Lãnh đạo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân của hai nước cho biết cuộc tập trận quân sự chung đa miền đầu tiên giữa ba nước Hàn-Mỹ-Nhật mang tên "Freedom Edge" được tổ chức lần đầu trong năm nay, trong đó gồm cuộc tập trận ba bên với sự tham gia của hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ và máy bay chiến đấu của cả hai nước Hàn-Nhật, đã góp phần đáng kể vào việc tăng cường hợp tác an ninh của ba nước.Phía Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng kế hoạch chuyển giao quyền tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ sang Hàn Quốc, dựa trên điều kiện thiết lập Bộ Tư lệnh liên quân tương lai, đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể trong các lĩnh vực liên quan.Hội nghị Ủy ban Quân sự Hàn-Mỹ được tổ chức hàng năm, hoặc khi cần thiết, kể từ năm 1978, để thảo luận các vấn đề quân sự của đồng minh, đưa ra chỉ đạo chiến lược và hướng dẫn tác chiến cho liên quân nhằm đảm bảo an ninh cho Hàn Quốc. Cuộc họp lần này vốn dự kiến tổ chức tại Washington (Mỹ), nhưng đã phải chuyển sang hình thức họp trực tuyến trước tình hình an ninh căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc.