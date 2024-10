Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khuyến nghị các nhà truyền giáo rời khỏi Lebanon và Israel

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 17/10 đã tổ chức buổi tọa đàm nhằm đảm bảo an toàn cho các nhà truyền giáo đang làm việc ở nước ngoài và nâng cao nhận thức về an toàn cho các tổ chức truyền giáo trong nửa cuối năm 2024. Sự kiện có sự tham gia của các cơ quan như Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Trung tâm tổng hợp thông tin khủng bố, cùng hơn 10 tổ chức truyền giáo như Quỹ quản lý khủng hoảng Hàn Quốc, Hội đồng truyền giáo thế giới Hàn Quốc và Hội đồng truyền giáo Hàn Quốc tại khu vực Trung Đông.Trong buổi tọa đàm, Bộ Ngoại giao nhấn mạnh tình hình bất ổn tại Trung Đông vẫn đang tiếp diễn, yêu cầu các tổ chức truyền giáo tăng cường chú trọng đến việc đảm bảo an toàn cho những nhà truyền giáo Hàn Quốc đang hoạt động tại khu vực này. Đặc biệt, Bộ kêu gọi các nhà truyền giáo tại Lebanon và Israel nhanh chóng rời khỏi hai quốc gia này bằng đường hàng không do căng thẳng leo thang giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah.Được biết, hiện có khoảng 30 người Hàn Quốc đang cư trú tại Lebanon và 460 người tại Israel, phần lớn là các nhà truyền giáo.