Bắc Triều Tiên quyết định phái cử 12.000 binh sĩ tham chiến tại Ukraine

Photo : YONHAP News

Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 18/10 cho biết Bắc Triều Tiên quyết định sẽ phái cử 12.000 binh sĩ, bao gồm các lực lượng đặc nhiệm thuộc 4 lữ đoàn, tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine. Đây là lần đầu tiên quân đội miền Bắc tiến hành một cuộc điều động quy mô lớn như vậy.Trong quá trình theo dõi chặt chẽ xu hướng của quân đội miền Bắc, NIS phát hiện nước này đang đưa các lực lượng đặc biệt đến khu vực Nga bằng tàu vận tải của Hải quân Nga từ ngày 8-13/10, một dấu hiệu cho thấy nước này bắt đầu triển khai tham chiến. Được biết, 4 tàu đổ bộ và 3 tàu hộ vệ từ Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã hoàn thành đưa 1.500 binh lính miền Bắc từ các khu vực gần thành phố Chongjin (tỉnh Bắc Hamgyong) và thành phố Hamhung (tỉnh Nam Hamgyong) sang Nga, và sắp sửa tiến hành đợt gửi quân thứ hai.Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cũng đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp về an ninh tại Văn phòng Tổng thống tại Yongsan (Seoul) với sự tham gia của Văn phòng an ninh quốc gia, Bộ Quốc phòng và Cơ quan Tình báo quốc gia. Mục tiêu của cuộc họp là đánh giá toàn diện các tác động đến an ninh quốc gia của Hàn Quốc trước việc Bình Nhưỡng hỗ trợ quân sự cho Matxcơva và tham chiến tại Ukraine, cũng như thảo luận các biện pháp đối phó trong tương lai.Các bên nhận định việc hợp tác quân sự chặt chẽ giữa Bắc Triều Tiên và Nga, cùng với việc phái quân tham chiến, là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh không chỉ của Hàn Quốc mà còn của toàn thế giới. Seoul cam kết sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế và sử dụng mọi biện pháp có thể để đối phó với tình hình này.