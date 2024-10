Hàn Quốc đứng thứ 21 thế giới về tự do internet

Photo : YONHAP News

Tổ chức nhân quyền quốc tế của Mỹ mang tên "Freedom House" ngày16/10 (giờ địa phương) công bố bảng xếp hạng về tự do internet năm 2024, trong đó Hàn Quốc đạt 66 điểm (trên thang điểm 100), xếp thứ 21 trong số 72 nước. Mặc dù tụt hai bậc so với vị trí 19 của năm 2023, nhưng Hàn Quốc vẫn nằm trong nhóm các nước được đánh giá là "tự do một phần".Cuộc khảo sát hàng năm của Freedom House đánh giá mức độ tự do nternet của các quốc gia dựa trên ba yếu tố chính là khả năng truy cập internet một cách tự do (25 điểm), có hạn chế nội dung hay không (35 điểm), mức độ xâm phạm quyền của người dùng (40 điểm), từ đó tính tổng điểm cho từng quốc gia.Theo đó, Hàn Quốc nhận 22/25 điểm về khả năng truy cập mạng tự do, 23/35 điểm mục hạn chế nội dung, và 21/40 điểm mục xâm phạm quyền của người dùng.Freedom House giải thích Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã sử dụng luận điểm “tin giả” để biện minh chiến dịch phản đối những hãng truyền thông độc lập trước cuộc Tổng tuyển cử tháng 4/2024. Chính phủ Seoul cũng bị cáo buộc đưa các cơ quan báo chí chỉ trích vấn đề này vào danh sách đen trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc Tổng tuyển cử.Ngoài ra, tổ chức của Mỹ còn cho biết các nghị sĩ đảng cầm quyền đã tiến hành chiến dịch chỉ trích Trung tâm kiểm chứng sự thật thuộc Đại học quốc gia Seoul, một nền tảng phi lợi nhuận lớn hoạt động hơn 7 năm, với cáo buộc có xu hướng thiên vị. Kết quả là các nhà tài trợ chính đã rút vốn, dẫn đến việc trung tâm này phải ngừng hoạt động vô thời hạn từ tháng 8/2024 do khủng hoảng về tài chính.Trong khảo sát năm nay, Iceland tiếp tục dẫn đầu với 94 điểm, giữ vững vị trí quốc gia có mức độ tự do internet cao nhất trong hai năm liên tiếp. Trung Quốc, với 9 điểm, tiếp tục đứng cuối bảng trong 9 năm liên tiếp, ngang hàng với Myanmar, nơi mà chính quyền quân sự đang tăng cường kiểm duyệt mạng.